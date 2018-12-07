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      Кто из депутатов получает компенсацию за аренду жилья: перечень

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      Украинские депутаты, имеющие миллионные состояния и собственные элитные дома, продолжают получать компенсацию от государства за аренду жилья.

      В частности, депутат от "Блока Петра Порошенко" мультимиллионер Руслан Демчак имеет дом пригороде столицы, записанный на отца. Однако, компенсацию от государства берёт регулярно.

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      Как и народный депутат Максим Поляков, который фигурирует в "янтарном деле НАБУ". Живет он в пентхаусе, записанном на сестру.

      Даже не скрывают, что имеют жильё, но получают компенсации 2 депутата группы "Видродження" Евгений Геллер – 202 миллиона гривен, и Александр Пресман – 80 миллионов гривен.

      А еще нардеп от "Блока Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий, который обладает огромным состоянием – 57 миллионов гривен. Также компенсацию за жилье даже после скандала получает экс-регионал депутат "Оппозиционного блока" Дмитрий Колесников.

      Записали на родню киевские квартиры и пригородное жилье и получают больше 200 тысяч гривен компенсации из бюджета в год среди других скандальные нардепы-миллионеры Олег Мусий, Антон Кисе, Станислав Берёзкин.

      Нардепи-мільйонери Олег Мусій, Антон Кіссе та Станіслав БерезкінНардепы-миллионеры Олег Мусий, Антон Киссе и Станислав Берёзкин

      Полный выпуск программы – смотрите здесь.

      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Пресман Александр Семенович Максим Поляков Станислав Березкин Демчак Руслан Евгеньевич Блок Петра Порошенко Новости недвижимости Елитная недвижемость
      Источник: 24 канал
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