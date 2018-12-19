Как и где партия Порошенко будет праздновать новогодний корпоратив

20 декабря фракция "Блок Петра Порошенко" планирует отпраздновать новогодний корпоратив.

Об этом передает "Украинская правда" со ссылкой на источники в "БПП".

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Праздновать планируют в новом партийном офисе на улице Лаврской в центре Киева. Среди гостей ожидают президента, премьера и министров от Блока Порошенко.

По словам собеседника издания, корпоратив будет закрытым, но "без пафоса" и в стиле "тим билдинг".

Также источники говорят, что в меню будут легкие закуски и алкоголь, для гостей будет играть живая музыка.