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      Корпоратив "слуг народа": первые фото и видео с мероприятия

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      Корпоратив "Слуг народа" / Фейсбук Елены Мошенец

      Президентская партия "Слуга народа" собралась на новогодний корпоратив. Гуляет самая большая фракция в ресторане конгрессно-выставочного центра "Парковый", где обычно проходят их заседания.

      На празднование приехал и сам президент Владимир Зеленский вместе с женой.

      Интересно! У "слуг народа" начался новогодний корпоратив: кто развлекает нардепов

      Как написал журналист "Украинской правды" Роман Кравец в своем телеграмм-канале, ведущей мероприятия стала известная телеведущая Екатерина Осадчая.


      Жан Беленюк на       новогоднем корпоративе / Фото: инстаграм-страница Жана Беленюк

      Развлекают гостей украинские певицы Jerry Heil и Тина Кароль.

      Также на корпоративе выступала группа Ottawan.

      Известно, что партия "Слуга народа" проводит свой новогодний корпоратив в виде благотворительного вечера. Входной билет стоил 2500 гривен, которые нардепы оплатили предварительно. Также еа самом корпоративе запланированы благотворительные сборы. Но депутаты пока не решили, на что именно пожертвуют собранные деньги.

      Смотрите видео: нардепы прибывают на празднование

      Обратите внимание! Как и где партия Порошенко будет праздновать новогодний корпоратив

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      20 декабря
      2816
      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Новости Украины Тина Кароль Владимир Зеленский Слуга народа
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