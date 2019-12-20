Корпоратив "слуг народа": первые фото и видео с мероприятия

Президентская партия "Слуга народа" собралась на новогодний корпоратив. Гуляет самая большая фракция в ресторане конгрессно-выставочного центра "Парковый", где обычно проходят их заседания.

На празднование приехал и сам президент Владимир Зеленский вместе с женой.

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Как написал журналист "Украинской правды" Роман Кравец в своем телеграмм-канале, ведущей мероприятия стала известная телеведущая Екатерина Осадчая.



Жан Беленюк на новогоднем корпоративе / Фото: инстаграм-страница Жана Беленюк

Развлекают гостей украинские певицы Jerry Heil и Тина Кароль.

Также на корпоративе выступала группа Ottawan.

Известно, что партия "Слуга народа" проводит свой новогодний корпоратив в виде благотворительного вечера. Входной билет стоил 2500 гривен, которые нардепы оплатили предварительно. Также еа самом корпоративе запланированы благотворительные сборы. Но депутаты пока не решили, на что именно пожертвуют собранные деньги.

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