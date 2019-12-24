Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске: видео

Действующий депутат Верховной Рады и лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук выступил на корпоративе известной IT-компании Wargaming. Она известна разработкой и выпуском культовой игры World of Tanks. Новогодний корпоратив компания проводила в столице Беларуси Минске.

По информации телеграмм-канала "Новость", за выступление нардепу заплатили 100 тысяч евро. Интересно, что согласно райдеру было запрещено снимать на фото и видео выступление.

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Смотрите фрагмент выступления Вакарчука на новогоднем корпоративе в Минске

В партии "Голос" подтвердили факт выступления. По информации пресс-службы политсилы, Вакарчук выступал на новогоднем корпоративе IT-компании в субботу, 21 декабря.

Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает, и это разрешено законодательством,

– добавили в "Голосе".

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К слову, согласно недавнему опросу группы "Рейтинг", Вакарчук вошел в десятку политиков 2019 года. Первую строчку занял действующий президент Владимир Зеленский.