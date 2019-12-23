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      В Нацбанке провели громкий новогодний корпоратив: появилось видео с полу обнаженными девушками

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      В операционном зале НБУ провели новогодний корпоратив: появилось скандальное видео / Скриншот из видео

      В субботу, 21 декабря, в здании Национального банка состоялся новогодний корпоратив. На видео, которое сейчас распространяется по сети видно, что украинских госслужащих "разогревали" полу обнаженные танцовщицы.

      Видео с празднования выложил в своем телеграмм-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

      Советуем ознакомиться! Что надеть на новогодний корпоратив: полезные советы и примеры

      По его словам, такой праздник для своих подопечных организовали председатель НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова. Также Дубинский назвал все это действо "деградацией Нацбанка".

      На кадрах, которые обнародовал политик, видно, что танцовщицы развлекают публику, стоя на перилах второго этажа главного операционного зала Национального банка Украины. В то же время в зале громко играет клубная музыка.

      Заметим, что этот зал, как и все в здании НБУ, является режимным объектом с ограниченным доступом.

      К слову, недавно громкий корпоратив провела крупнейшая политсила в парламенте и одновременно пропрезидентская партия "Слуга народа". Мероприятие прошло в столичном выставочном центре "Парковый", а обошелся он "слугам народа" почти в 1 миллион гривен.

      Интересно, что вход на корпоратив был платным. Входной билет стоил 2,5 тысячи гривен. Правда, как заверил руководство партии, эти деньги должны пойти на благотворительность. Развлекали же нардепов известная телеведущая Екатерина Осадчая, а также украинские певицы Jerry Heil и Тина Кароль.

      Известно, что на корпоратив посетили Президент Украины Владимир Зеленский, председатель Офиса Президента Андрей Богдан и, вероятно, первый помощник президента Сергей Шефир.

      К теме! Корпоратив "слуг народа": первые фото и видео с мероприятия

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Яков Смолий НБУ
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