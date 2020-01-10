Вакарчук отдыхает в Таиланде: появились фото и видео
Лидер партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук уехал на новогодние каникулы в Таиланд. Там он отдыхает на одном из пляжей вблизи города Пхукет.
Пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух подтвердил, что у Вакарчука сейчас идет отпуск. Однако он не рассказал, где именно отдыхает нардеп.
Интересно: Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске: видео
Святослав Вакарчук в официальном отпуске. На работе (в Верховной Раде - 24 канал) будет в понедельник, 13 января,
- сказал он.
В то же время в сети появились фотографии Вакарчука, который отдыхает на таиландском пляже и купается в Индийском море.
Святослав Вакарчук на пляже в Таиланде / фото с телеграмму
Заметим, Пхукет – туристический остров в Таиланде, с красивыми песчаными пляжами и теплым океаном. Однако цены на отдых здесь высокие. Сейчас туроператоры предлагают туры в Пхукет от 750 долларов за 7 дней.
Вакарчук отдыхает в Таиланде: видео
Вакарчук на отдыхе в Таиланде
Что думают украинцы об отдыхе чиновников – видео:
К слову, согласно опросу группы "Рейтинг", Вакарчук вошел в десятку политиков 2019 года. Первую строчку занял президент Владимир Зеленский.
Рейтинг политиков Украины за 2019 год / инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
В паралимпийский спорт никто не приходит по собственной воле, – победитель Паралимпиады Демчуксегодня , 17:10
-
В Google Play Store обнаружили вирус, который может шпионить за всеми пользователями Androidсегодня , 17:05
-
Маленький мальчик преодолел страх перед прыжком в воду: мотивирующие видеосегодня , 17:01