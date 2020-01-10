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      Вакарчук отдыхает в Таиланде: появились фото и видео

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      Вакарчук уехал на отдых в Таиланд / Фото с телеграма

      Лидер партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук уехал на новогодние каникулы в Таиланд. Там он отдыхает на одном из пляжей вблизи города Пхукет.

      Пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух подтвердил, что у Вакарчука сейчас идет отпуск. Однако он не рассказал, где именно отдыхает нардеп.

      Интересно: Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске: видео

      Святослав Вакарчук в официальном отпуске. На работе (в Верховной Раде - 24 канал) будет в понедельник, 13 января,
      - сказал он.

      В то же время в сети появились фотографии Вакарчука, который отдыхает на таиландском пляже и купается в Индийском море.


      Святослав Вакарчук на пляже в Таиланде / фото с телеграмму

      Заметим, Пхукет – туристический остров в Таиланде, с красивыми песчаными пляжами и теплым океаном. Однако цены на отдых здесь высокие. Сейчас туроператоры предлагают туры в Пхукет от 750 долларов за 7 дней.

      Вакарчук отдыхает в Таиланде: видео

       


      Вакарчук на отдыхе в Таиланде

      Что думают украинцы об отдыхе чиновников – видео:

      К слову, согласно опросу группы "Рейтинг", Вакарчук вошел в десятку политиков 2019 года. Первую строчку занял президент Владимир Зеленский.

      рейтинг політиків України за 2019 рік
      Рейтинг политиков Украины за 2019 год / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Отдых Святослав Вакарчук - новости Таиланд Путешествия
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