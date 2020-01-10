Вакарчук отдыхает в Таиланде: появились фото и видео

Лидер партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук уехал на новогодние каникулы в Таиланд. Там он отдыхает на одном из пляжей вблизи города Пхукет.

Пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух подтвердил, что у Вакарчука сейчас идет отпуск. Однако он не рассказал, где именно отдыхает нардеп.

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Святослав Вакарчук в официальном отпуске. На работе (в Верховной Раде - 24 канал) будет в понедельник, 13 января,

- сказал он.

В то же время в сети появились фотографии Вакарчука, который отдыхает на таиландском пляже и купается в Индийском море.



Святослав Вакарчук на пляже в Таиланде / фото с телеграмму

Заметим, Пхукет – туристический остров в Таиланде, с красивыми песчаными пляжами и теплым океаном. Однако цены на отдых здесь высокие. Сейчас туроператоры предлагают туры в Пхукет от 750 долларов за 7 дней.

Вакарчук отдыхает в Таиланде: видео



Вакарчук на отдыхе в Таиланде

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К слову, согласно опросу группы "Рейтинг", Вакарчук вошел в десятку политиков 2019 года. Первую строчку занял президент Владимир Зеленский.



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