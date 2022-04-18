Нововведения предлагают запретить распространять информацию об оборонных предприятиях Украины. О таких изменениях говорится на сайте Верховной Рады, сообщает 24 канал.
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Целью такого дополнения является обеспечение безопасности соответствующих предприятий и их работников,
– говорит одна из авторов проекта Ольга Совгиря.
В случае, если такое изменение согласуют, то во время военного положения запретят распространять информацию о режиме работы оборонных предприятий.
Также нельзя будет обнародовать численность и штат работников, условия их работы. Запретят распространять информацию о длительности рабочего времени и отдыха, а также объеме и номенклатуре своих продукции, работ, услуг.
Перечень оборонных предприятий должны составить военные администрации.
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