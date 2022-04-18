Нововведення пропонують заборонити поширювати інформацію про оборонні підприємства України. Про такі зміни мовиться на сайті Верховної Ради, повідомляє 24 канал.

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Метою такого доповнення є забезпечення безпеки відповідних підприємств та їх працівників,

– каже одна з авторок проєкту Ольга Совгиря.

У випадку, якщо таку зміну погодять, то на час воєнного стану заборонять поширювати інформацію щодо режиму роботи оборонних підприємств.

Також не можна буде оприлюднювати чисельність і штат працівників, умови їх роботи. Заборонять поширювати інформацію про тривалість робочого часу і відпочинку, а також обсягу та номенклатури своїх продукції, робіт, послуг.

Перелік оборонних підприємств повинні будуть скласти військові адміністрації.

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