В июне состоялось девять пленарных заседаний Верховной Рады. Все заседания парламента в этот месяц посетили 298 народных депутатов. Но есть и такие, которые ни разу не были на заседаниях.

По данным Комитета избирателей Украины, не был зарегистрирован ни на одном заседании Святослав Вакарчук (политическая партия "Голос) и Степан Ивахив (член депутатской группы "Партия "За будущее").

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Зато Нестор Шуфрич и Тарас Козак (оба из политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь") были зарегистрирован только на одном заседании. Вадим Столар, Юлия Левочкина и Сергей Левочкин (все из ОПЗЖ) были зарегистрированы только на двух заседаниях парламента. Причины отсутствия депутатов на заседаниях ВР неизвестны.

Кто из депутатов добросовестно ходит в парламент

Среди фракций Верховной Рады самые высокие показатели посещения у депутатов "Европейской солидарности" и "Слуги Народа" – по 69%. У депутатов "Батькивщины" показатель посещения на уровне 62%, "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 60%.

В частности, все заседания Рады в июне посетил 21 депутат ЕС: в частности, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий, Нина Южанина, Владимир Арьев и другие.

Среди "Слуг Народа" таким могут похвастаться Давид Арахамия, Ирина Верещук, Даниил Гетманцев, Александр Качура, Гео Лерос, Роксолана Пидласа, Никита Потураев, Галина Янченко и другие.

Несколько ниже показатели у фракции "Голоса" – в среднем 64% депутатов были зарегистрированы на заседаниях Рады. В частности, все заседания Рады посетили Сергей Рахманин, Инна Совсун, Ярослав Юрчишин, Ярослав Железняк, Роман Костенко, Александра Устинова, Соломия Бобровская.