В партии "Слуга народа" снова произошла утечка информации. Журналистам "слили" внутреннюю рассылку, в которой спикерам партии советуют, как обходить неприятные вопросы.

Последний громкий скандал был связан с обнародованием разговора председателя партии "Слуга народа" с председателем фракции в парламенте.

Такое "Баба рабочая, как корабельная сосна": Арахамия и Корниенко вляпались в скандал в Николаеве

После этого инцидента политикам пришлось объяснять свои слова и извиняться. В "Слуге народа" заявили, что фразы были вырваны из контекста, а видео смонтировано специально, чтобы раздуть очередной медийный скандал против власти. Позже сам председатель партии Александр Корниенко озвучил уже другую позицию, читайте об этом далее в статье 24 канала.

Как разговаривать с народом

Мы уже привыкли к тому, что украинская политика стала похожей на спектакль, где каждый играет свою роль. Но мало кто знает, что происходит за кулисами. Противостояние в президентской партии настолько велико, что оппоненты атакуют друг друга и "вываливают" закулисные вещи, которые компрометируют всю партию и президента Владимира Зеленского.

В распоряжении сайта "Бабель" оказались тезисы, которые рассылают депутатам фракции "Слуга народа". В документе подробно объясняют как необходимо комментировать резонансные события или скандалы.

Не секрет, что любая крупная украинская партия имеет аналитический отдел, пресс-службу и PR-службу, которые готовят такие тезисы, их называют по-разному: денниками, недельниками, месседж-боксами.

Рассылка необходима первую очередь для того чтобы спикеры придерживались одной позиции, отметил в комментарии для сайта 24 канала политолог Игорь Рейтерович.

Но в "Слуге народа" не все дисциплинированные, отмечает эксперт.

У них есть депутаты, которые все равно выражают в эфирах свою позицию, которая отличается от партийной,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Такие тезисы – это общемировая практика, но в Украине есть определенная специфика, отмечает политолог.

"У нас тезисы расписывают очень подробно и спикеры прямо цитируют одни и те же фразы, выглядит плохо, ведь понятно, что у таких депутатов нет собственного мнения", – сказал Игорь Рейтерович.

Однако у такой рассылки есть и другие задачи, кроме единодушия в позиции. К примеру, там пишут как следует реагировать на неудобные вопросы о скандалах, которые касаются партии или президента – что можно говорить, а чего не стоит.

О местных выборах – кто не с нами, тот против нас

К примеру, в рассылке, которая датируется 15-24 июня, немалое внимание уделяется будущим местным выборам. В частности отмечается, что центральная власть (то есть "Слуга народа") более действенная, чем местная.

Слугам народа советуют говорить, что за все плохое, в частности за изношенную инфраструктуру, отвечает местная власть, которая "думает только о дерибане".

В документе подчеркивают – говорить, что те мэры, которые больше всего критикуют Зеленского или "слуг народа", ничего хорошего не делают в своем городе.

Во всем виноваты предшественники

Депутатам советуют делать акцент на том, что на самом деле это не простые граждане, а представители предыдущей власти, которые сейчас находятся в оппозиции (Порошенко, ОПЗЖ), занимаются очернением Зеленского и партии "Слуга народа".

В тезисах прослеживается довольно жесткая критика предшественников, очевидно, такая технология будет использоваться на местных выборах – чтобы скрыть собственные недостатки и промахи необходимо говорить, что при предыдущей власти было еще хуже.

Ложь ради рейтинга

Не все, что пишут аналитики "Слуги народа", является правдой. К примеру, про скандальный разговор Корниенко и Арахамии о "рабочей бабе", в этой рассылке депутатам советуют говорить, что это фейк-сенсация, а видео было смонтировано.

И сам председатель партии Александр Корниенко сначала придерживался этой позиции.

Но позже в своем видеообращении отметил, что только "отморозки" могут так утверждать. Поскольку этот разговор услышали в прямом эфире и смонтировать видео технически невозможно.

Как следует оправдываться

Также аналитики советуют защищать кадровую политику власти. В частности речь идет о вечном Арсене Авакове и вновь исполняющем обязанности министра образования Сергее Шкарлете и отказе от новых лиц.

Скриншот сайта "Бабель"

Правильную позицию партии спикеры доносят до людей непосредственно или с помощью СМИ. За эту работу отвечает заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, сообщает Бабель.

В тезисах четко прослеживаются три основные технологии, с которыми "Слуга народа" собирается идти на местные выборы.

Первая – во всем плохом виноваты предшественники. Вторая – критика местной власти, а именно тех, кто не присягнул Зеленскому на верность. Третья – все хорошее в стране – это достижения президента. Эти направления очень хорошо просматриваются в этом месседж боксе,

– пояснил Игорь Рейтерович.

Существуют ли темники Ермака

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который ранее опубликовал скандальное видео с братом Андрея Ермака, который якобы торговал должностями, снова "сливает" инсайдерскую информацию.

По словам Лероса, на Банковой существует еще одно направление работы со СМИ. Его цель – создавать положительный образ власти, а отвечает за процесс Михаил Подоляк – советник Андрея Ермака, председателя Офиса президента, утверждает Гео Лерос. Депутат опубликовал документы, которые можно назвать темниками.

Что такое темники? Это такие советы или наставления для журналистов, экспертов, политологов и блогеров, которые очевидно пишут о власти только хорошее. Во времена Леонида Кучмы была подобная практика, когда указания для СМИ, как надо освещать деятельность власти, были обязательными, а тем, кто не выполнял их, – угрожали закрытием.

Документы, которые опубликовал Лерос, свидетельствуют о том, что советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк рассылает в СМИ и "экспертам" инструкции о том, как писать о своем патроне.

В документах даже есть предложения заголовков, которые некоторые СМИ даже уже использовали. Сам Михаил Подоляк не опроверг информацию, а лишь отметил, что считает себя большим профессионалом.

Интересной деталью в темниках является то, что, оказывается, председателя партии Александра Корниенко ценят больше, чем председателя фракции Давида Арахамию. В документе советуют – если спикер не сможет уйти от прямого ответа относительно все того же разговора о "бабе рабочей", необходимо "сместить акцент с Корниенко на Арахамию способом неупоминания первого".