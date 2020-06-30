В партії "Слуга народу" знову стався витік інформації. Журналістам "злили" внутрішню розсилку, у якій спікерам партії радять, як обходити неприємні питання.

Останній гучний скандал був пов'язаний з оприлюдненням розмови голови партії "Слуга народу" з головою фракції у парламенті.

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Після цього інциденту політикам довелося пояснювати свої слова й вибачатися. В "Слузі народу" заявили, що фрази були вирвані з контексту, а відео змонтоване спеціально аби роздмухати черговий медійний скандал проти влади. Пізніше сам голова партії Олександр Корнієнко озвучив вже іншу позицію, читайте про це далі у статті 24 каналу.

Як розмовляти з народом

Ми вже звикли до того, що українська політика стала схожою на виставу, де кожен грає свою роль. Але мало хто знає, що відбувається за кулісами. Протистояння в президентській партії настільки велике, що опоненти атакують один одного й "вивалюють" закулісні речі, які компрометують всю партію й президента Володимира Зеленського.

У розпорядження сайту "Бабель" опинилися тези, які розсилають депутатам фракції "Слуга народу". В документі детально пояснюють як необхідно коментувати резонансні події або скандали.

Не є секретом, що будь-яка велика українська партія має аналітичний відділ, пресслужбу та PR-службу, які готують такі тези, їх називають по-різному: денниками, тижневиками, меседж-боксами.

Розсилка необхідна у першу чергу для того щоб спікери дотримувались однієї позиції, зазначив у коментарі для сайту 24 каналу політолог Ігор Рейтерович.

Але в "Слузі народу" не всі дисципліновані, наголошує експерт.

У них є депутати, які все одно висловлюють в ефірах власну позицію, яка відрізняється від партійної,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Такі тези це загальносвітова практика, але в Україні є певна специфіка, зазначає політолог.

"У нас тези розписують дуже детально й спікери прямо цитують одні й ті самі фрази, що виглядає погано, адже зрозуміло, що у таких депутатів немає власної думки", – сказав Ігор Рейтерович.

Проте у такої розсилки є й інші завдання, окрім одностайності у позиції. До прикладу, там пишуть як варто реагувати на незручні питання про скандали, які торкаються партії або президента – що можна говорити, що не варто.

Про місцеві вибори – хто не з нами, той проти нас

До прикладу, у розсилці, яка датується 15-24 червня чимала увага приділяється майбутнім місцевим виборам. Зокрема наголошується на тому, що центральна влада (іншими словами "Слуга народу") більш дієва ніж місцева.

Слугам народу радять говорити, що за все погане, зокрема за зношену інфраструктуру відповідає місцева влада, яка "думає лише про дерибан".

У документі підкреслюють – варто говорити, що ті мери, які найбільше критикують Зеленського або ж "слуг народу" нічого хорошого не роблять у своєму місті.

У всьому винні попередники

Депутатам радять робити акцент на тому, що насправді це не прості громадяни, а представники попередньої влади, які нині знаходяться в опозиції (Порошенко, ОПЗЖ), займаються очерненням Зеленського й партії "Слуга народу".

У тезах прослідковується доволі жорстка критика попередників, очевидно така технологія буде використовуватись на місцевих виборах – аби приховати власні недоліки й промахи необхідно говорити, що за попередньої влади було ще гірше.

Брехня заради рейтингу

Не все, що пишуть аналітики "Слуги народу" є правдою. До прикладу, щодо скандальної розмови Корнієнка та Арахамії про "робочу бабу", у цій розсилці депутатам радять казати, що це фейк-сенсація, а відео було змонтоване.

І сам голова партії Олександр Корнієнко спочатку притримувався цієї позиції.

Але пізніше у своєму відеозверненні наголосив на тому, що тільки "відморозки" можуть так стверджувати. Оскільки цю розмову почули у прямому ефірі й змонтувати відео технічно не можливо.

Як треба виправдовуватись

Також аналітики радять захищати кадрову політику влади. Зокрема йдеться про вічного Арсена Авакова й новопризначеного виконувача обов’язків міністра освіти Сергія Шкарлета та відмови від нових обличь.

Скриншот сайту "Бабель"

Правильну позицію партії спікери доносять до людей безпосередньо або з допомогою ЗМІ. За цю роботу відповідає заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, повідомляє Бабель.

У тезах чітко прослідковуються три основні технології, з якими "Слуга народу" збирається йти на місцеві вибори.

Перша – у всьому поганому винні попередники. Друга – критика місцевої влади, а саме тих, хто не присягнув Зеленському на вірність. Третій – все хороше в країні – це здобутки президента. Ці напрямки дуже добре проглядаються у цьому меседж-боксі,

– пояснив Ігор Рейтерович.

Чи існують темники Єрмака

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, який раніше опублікував скандальне відео з братом Андрія Єрмака, який начебто торгував посадами, знову "зливає" інсайдерську інформацію.

За словами Лероса, на Банковій існує ще один напрямок роботи зі ЗМІ. Його мета – створювати позитивний образ влади, а відповідає за процес Михайло Подоляк – радник Андрія Єрмака, голови Офісу президента, стверджує Гео Лерос. Депутат опублікував документи, які можна назвати темниками.

Що таке темники? Це такі поради або настанови для журналістів, експертів, політологів та блогерів, які очевидно пишуть про владу тільки хороше. За часів Леоніда Кучми існувала подібна практика, коли вказівки для ЗМІ – як треба висвітлювати діяльність влади, були обов’язковими, а для тих, хто не виконував їх – погрожували закриттям.

Документи, які опублікував Лерос, свідчать про те, що радник глави ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк розсилає в ЗМІ та "експертам" інструкції про те, як писати про свого патрона.

У документах навіть є пропозиції заголовків, які деякі ЗМІ навіть вже використали. Сам Михайло Подоляк не спростував інформацію, а лише зазначив, що вважає себе великим професіоналом.

Цікавою деталлю у темниках є те, що виявляється голову партії Олександра Корнієнка цінують більше, ніж голову фракції Давида Арахамію. У документі радять – якщо спікер не зможе уникнути прямої відповіді стосовно все тієї ж розмови про "бабу робочу", необхідно "змістити акцент з Корнієнка на Арахамію, методом не згадування першого".