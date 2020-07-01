У червні відбулося дев’ять пленарних засідань Верховної Ради. Всі засідання парламенту в цей місяць відвідали 298 народних депутатів. Але є й такі, які жодного разу не були на засіданнях.

За даними Комітету виборців України, не був зареєстрований на жодному засіданні Святослав Вакарчук (політична партія "Голос) та Степан Івахів (член депутатської групи "Партія "За майбутнє").

Читайте також Рейтинг понад усе: що таке меседж-бокси та навіщо вони партіям

Натомість Нестор Шуфрич та Тарас Козак (обоє з політичної партії "Опозиційна платформа – За життя") були зареєстрований лише на одному засіданні. Вадим Столар, Юлія Льовочкіна та Сергій Льовочкін (усі з ОПЗЖ) були лише на двох засіданнях парламенту зареєстровані. Причини відсутності депутатів на засіданнях ВР невідомі.

Хто з депутатів сумлінно ходить до парламенту

Серед фракцій Верховної Ради найвищі показники відвідування в депутатів "Європейської солідарності" та "Слуги Народу" – по 69%. У депутатів "Батьківщини" показник відвідування на рівні 62%, "Опозиційної платформи – За життя" – 60%.

Зокрема, всі засідання Ради в червні відвідав 21 депутат ЄС: зокрема, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Микола Княжицький, Ніна Южаніна, Володимир Ар’єв та інші.

Серед "Слуг Народу" таким можуть похвалитися Давид Арахамія, Ірина Верещук, Данило Гетманцев, Олександр Качура, Гео Лерос, Роксолана Підласа, Микита Потураєв, Галина Янченко та інші.

Дещо нижчі показники у фракції "Голосу" - в середньому 64% депутатів були зареєстровані на засіданнях Ради. Зокрема, всі засідання Ради відвідали Сергій Рахманін, Інна Совсун, Ярослав Юрчишин, Ярослав Железняк, Роман Костенко, Олександра Устінова, Соломія Бобровська.