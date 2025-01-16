Дата-аналитик "Вокс Украина" Дарья Колодяжная заявила, что на протяжении последней, 11 сессии в Верховной Раде увеличился процент депутатов, которые не голосуют за важные решения для страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Увеличилось количество прогульщиков

По словам аналитика, в течение сессии, которая длилась с февраля по август 2024 года, 60% парламентариев снизили свою производительность, если сравнивать с предыдущей сессией. По ее словам, средний показатель КПД упал с 70% до 66%. Она считает, что это означает, что Раду ждет кризис.

Колодяжная объяснила, что депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" перестала поддерживать "Слуг народа" во время голосований. Поэтому им трудно набирать голоса для принятия законов.

В Верховной Раде также существенно сократилось количество "реформаторов" – депутатов, которые стабильно посещают заседания и голосуют за важные законы.

Также мы видим такую проблему: депутаты присутствуют в зале, карточка вставлена, но не голосуют. Такой формат поведения существовал всегда, но если в 2019 это было 13%, а сейчас – 22%,

– подчеркнула аналитик.

Ежедневно регистрируют десятки законопроектов

Аналитик данных Гражданской сети ОПОРА Андрей Савчук сказал, что часть парламентариев потеряла мотивацию работать из-за отсутствия перспектив переизбрания в следующий созыв.

Кроме этого, растет количество законопроектов.

У нас сейчас 7 700 законопроектов, из которых подписано где-то около 19%. 30% до сих пор прорабатывается в комитетах. То есть депутаты ежедневно регистрируют десятки проектов,

– подчеркнул он.

Также аналитик выразил надежду, что кризис принятия законопроектов нас обойдет.