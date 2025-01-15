Сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка. Законопроект направлен на улучшение обороноспособности страны и сотрудничества с международными партнерами.

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Что предусматривает новый законопроект

Сегодня, 15 января, Рада приняла в целом законопроект №12378.

Принятие законопроекта создаст условия для урегулирования отдельных вопросов направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие страны в период действия военного положения. Его реализация будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предусматривает, что во время военного положения воинские части и подразделения ВСУ могут находиться за рубежом для обеспечения безопасности, обороны, противодействия агрессии против Украины, а также для реализации права на самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Решение о направлении подразделений ВСУ за границу принимает президент, одновременно подавая в Верховную Раду соответствующий законопроект. К нему должна быть добавлена информация о задачах, численность личного состава, тип и состав вооружения и техники, подчиненность, сроки пребывания и порядок их возможного продления, порядок замены личного состава подразделения и порядок их содержания.

Однако, эти требования не касаются случаев, когда подразделения пересекают границу государства-агрессора для отражения агрессии против Украины.

Во время действия военного положения, положения закона распространяются также на подразделения ВСУ, которые были направлены за границу до вступления в силу этого документа.