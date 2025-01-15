Повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка. Законопроєкт спрямований на покращення обороноздатності країни та співпраці з міжнародними партнерами.

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Що передбачає новий законопроєкт

Сьогодні, 15 січня, Рада прийняла в цілому законопроєкт №12378.

Прийняття законопроєкту створить умови для врегулювання окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших країн у період дії воєнного стану. Його реалізація сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Документ передбачає, що під час воєнного стану військові частини та підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони, протидії агресії проти України, а також для реалізації права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Рішення про направлення підрозділів ЗСУ за кордон ухвалює президент, одночасно подаючи до Верховної Ради відповідний законопроєкт. До нього має бути додано інформацію про завдання, чисельність особового складу, тип і склад озброєння та техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

Однак, ці вимоги не стосуються випадків, коли підрозділи перетинають кордон держави-агресорки для відбиття агресії проти України.

Під час дії воєнного стану, положення закону поширюються також на підрозділи ЗСУ, які були направлені за кордон до набуття чинності цим документом.