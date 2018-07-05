Депутаты Европарламента заблокировали решение о контроле над их расходами

14 членов президиума Европарламента в Страсбурге приняли решение, которое, очевидно, возмутит простых жителей Евросоюза.

Так, заместители президента парламента заблокировали предложение об обеспечении большей прозрачности расходов и контроля над их возмещением, передает Stern.

Читайте также: Новые правила безвиза: в Европарламенте рассмотрят создание спецпроверки для туристов

Издание отмечает, что депутаты Европарламента получают почти 40 млн евро в год на офисные расходы, в частности каждому европарламентарию выделяют дополнительно более 4,4 тысячи евро к его должностному окладу.

Согласно предлагаемой реформе, депутаты Европарламента должны были хранить документы, подтверждающие их расходы, нанимать аудитора для контроля над возмещением расходов и возвращать неиспользованные деньги. Организация Transparency International считает решение европарламентариев "абсолютно возмутительным", говорится в статье.

Единственным изменением теперь будет только необходимость использования депутатами собственного счета для управления средствами. Контроль над расходами больше не будет осуществляться.

Читайте также: Миллиард евро для Украины: в Европарламенте сделали последний самый важный шаг