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Новые правила безвиза: в Европарламенте рассмотрят создание спецпроверки для туристов

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В Европарламенте рассмотрят создание спецпроверки для туристов
В Европарламенте рассмотрят создание спецпроверки для туристов / Фото из открытых источников

Те, кто путешествуют благодаря "безвизовому режиму", смогут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, а именно – используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествии (ETIAS).

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

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Парламентарии планируют рассмотреть этот вопрос 5 июля, сама же идея может воплотиться в реальность уже в 2021 году. По словам евродепутата от Венгрии Кинга Галь, такая проверка не будет создавать проблем для постоянных туристов.

"Это будет простой процесс ... просто онлайн-проверка, которую они смогут пройти перед поездкой в ​​ЕС",
– отметила Кинга Галь.

Граждане "безвизовых стран" перед тем, как отправиться в путешествие, должны будут заполнить электронную форму. Среди вопросов в заявлении будут пункты и об уголовных делах в прошлом или посещении зон конфликта. Это позволит властям понять, кто нес с туристов угрозу до прибытия в ЕС. При наличии таких подозрений, путешественникам могут отказать во въезде.

Согласно проекту, заполнять заявку и платить сбор не нужно перед каждой поездкой. "Авторизация" будет стоить 7 евро, а разрешение на въезд будет действовать 3 года. Людям в возрасте до 18 лет и после 70 лет, "авторизация" – бесплатная.

Что касается людей из стран, которые не требуют визы во время путешествия в ЕС, пока информации не хватает. Такие путешественники проверяются на шенгенской границе. Решение о разрешении или запрете въезда юудут одобрять пограничники.

Теги: Путешествия Европарламент Европа Безвизовый режим
Источник: 24 канал
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