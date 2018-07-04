00:32
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
26°C 13°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
  • неділя
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Нові правила безвізу: в Європарламенті розглянуть створення спецперевірки для туристів

719 Читать новость на русском
В Європарламенті розглянуть створення спецперевірки для туристів
В Європарламенті розглянуть створення спецперевірки для туристів / Фото з відкритих джерел

Ті, хто подорожує завдяки "безвізовому режиму", зможуть проходити перевірку до прибуття до Євросоюзу, а саме – використовуючи Європейську систему авторизації та інформації щодо подорожі (ETIAS).

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Читайте також: Мільярд євро для України: у Європарламенті зробили останній найважливіший крок

В парламентарі планують розглянути це питання 5 липня, сама ж ідея може втілитись у реальність вже у 2021 році. За словами євродепутата від Угорщини Кінґа Ґаль, така перевірка не створюватиме проблем для постійних туристів.

"Це буде простий процес... просто онлайн-перевірка, яку вони зможуть пройти перед поїздкою до ЄС",
– зазначила Кінґа Ґаль.

Громадяни "безвізових країн" перед тим, як відправитись у мандрівку, повинні будуть заповнити електронну форму. Серед питань в заяві будуть пункти і про кримінальні справи у минулому або відвідування зон конфлікту. Це дозволить владі зрозуміти, чи несе хтось з туристів загрозу до прибуття в ЄС. У разі наявності таких підозр, мандрівникам можуть відмовити у в’їзді.

Згідно з проектом, заповнювати заявку та платити збір не потрібно перед кожною поїздкою. "Авторизація" коштуватиме 7 євро, а дозвіл на в’їзд діятиме 3 роки. Людям, віком до 18 років та після 70 років, "авторизація" – безкоштовна.

Щодо людей з країн, які не потребують візи під час подорожі до ЄС, наразі інформації бракує. Такі мандрівники перевіряються лише на шенгенському кордоні. Рішення про дозвіл чи заборону в’їзду схвалюватимуть прикордонники.

Теги: Безвізовий режим Європа Європарламент Подорожі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4 липня, 23:01 Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
452
Головні новини 4 липня: Порошенко підписав важливі закони, смертельні ДТП, деталі отруєння дітей
4 липня, 22:15 Головні новини 4 липня: Порошенко підписав важливі закони, смертельні ДТП, деталі отруєння дітей
2982
Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
4 липня, 22:00 Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
Злой Одессит 464
"Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
4 липня, 21:00 "Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
Дмитро Гнап 338
Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
4 липня, 20:02 Ворожіння на Івана Купала: 5 цікавих способів
3052
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук