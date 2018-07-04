Нові правила безвізу: в Європарламенті розглянуть створення спецперевірки для туристів

Ті, хто подорожує завдяки "безвізовому режиму", зможуть проходити перевірку до прибуття до Євросоюзу, а саме – використовуючи Європейську систему авторизації та інформації щодо подорожі (ETIAS).

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу Європарламенту.

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В парламентарі планують розглянути це питання 5 липня, сама ж ідея може втілитись у реальність вже у 2021 році. За словами євродепутата від Угорщини Кінґа Ґаль, така перевірка не створюватиме проблем для постійних туристів.

"Це буде простий процес... просто онлайн-перевірка, яку вони зможуть пройти перед поїздкою до ЄС",

– зазначила Кінґа Ґаль.

Громадяни "безвізових країн" перед тим, як відправитись у мандрівку, повинні будуть заповнити електронну форму. Серед питань в заяві будуть пункти і про кримінальні справи у минулому або відвідування зон конфлікту. Це дозволить владі зрозуміти, чи несе хтось з туристів загрозу до прибуття в ЄС. У разі наявності таких підозр, мандрівникам можуть відмовити у в’їзді.

Згідно з проектом, заповнювати заявку та платити збір не потрібно перед кожною поїздкою. "Авторизація" коштуватиме 7 євро, а дозвіл на в’їзд діятиме 3 роки. Людям, віком до 18 років та після 70 років, "авторизація" – безкоштовна.

Щодо людей з країн, які не потребують візи під час подорожі до ЄС, наразі інформації бракує. Такі мандрівники перевіряються лише на шенгенському кордоні. Рішення про дозвіл чи заборону в’їзду схвалюватимуть прикордонники.