Депутати Європарламенту заблокували рішення про контроль над їхніми витратами

14 членів президії Європарламенту в Страсбурзі ухвалили рішення, яке, вочевидь, обурить простих мешканців Євросоюзу.

Так, заступники президента парламенту заблокували пропозицію про забезпечення більшої прозорості витрат та контролю над їх відшкодуванням, передає Stern.

Читайте також: Нові правила безвізу: в Європарламенті розглянуть створення спецперевірки для туристів

Видання зауважує, що депутати Європарламенту отримують майже 40 млн євро в рік на офісні витрати, зокрема кожному європарламентарю виділяють додатково понад 4,4 тисячі євро до його посадового окладу.

Відповідно до пропонованої реформи, депутати Європарламенту повинні були зберігати документи, що підтверджують їхні витрати, наймати аудитора для контролю над відшкодуванням витрат і повертати невикористані гроші. Організація Transparency International вважає рішення європарламентарів "абсолютно обурливим", йдеться у статті.

Єдиною зміною тепер буде лише необхідність використання депутатами власного рахунку для управління коштами. Контроль над витратами більше не здійснюватиметься.

Читайте також: Мільярд євро для України: у Європарламенті зробили останній найважливіший крок