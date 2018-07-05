15:36
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Депутати Європарламенту заблокували рішення про контроль над їхніми витратами

92 Читать новость на русском
Депутати Європарламенту виступили проти більшої прозорості в їхніх витратах
Депутати Європарламенту виступили проти більшої прозорості в їхніх витратах / Divest-Invest

14 членів президії Європарламенту в Страсбурзі ухвалили рішення, яке, вочевидь, обурить простих мешканців Євросоюзу.

Так, заступники президента парламенту заблокували пропозицію про забезпечення більшої прозорості витрат та контролю над їх відшкодуванням, передає Stern.

Читайте також: Нові правила безвізу: в Європарламенті розглянуть створення спецперевірки для туристів

Видання зауважує, що депутати Європарламенту отримують майже 40 млн євро в рік на офісні витрати, зокрема кожному європарламентарю виділяють додатково понад 4,4 тисячі євро до його посадового окладу.

Відповідно до пропонованої реформи, депутати Європарламенту повинні були зберігати документи, що підтверджують їхні витрати, наймати аудитора для контролю над відшкодуванням витрат і повертати невикористані гроші. Організація Transparency International вважає рішення європарламентарів "абсолютно обурливим", йдеться у статті.

Єдиною зміною тепер буде лише необхідність використання депутатами власного рахунку для управління коштами. Контроль над витратами більше не здійснюватиметься.

Читайте також: Мільярд євро для України: у Європарламенті зробили останній найважливіший крок

Теги: Новини політики Гроші Європарламент
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
сьогодні, 14:58 Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
Семен Кабакаєв 353
Що робити українцям, аби повернути окуповані території
сьогодні, 14:00 Що робити українцям, аби повернути окуповані території
Мустафа Найєм 226
Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
сьогодні, 13:00 Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
Віталій Шабунін 669
Вокруг Охматдета разворачивается очередная информационная война
сьогодні, 12:01 Вокруг Охматдета разворачивается очередная информационная война
Ілля Кенігштейн 1751
Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
сьогодні, 08:45 Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
Народний проект 572
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук