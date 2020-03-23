Депутаты хотят признать неконституционным создание консультативного совета в Минске

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, которым предлагают признать неконституционным создание консультативного совета в Минске. В проекте отмечается, что стороной переговоров может быть только Россия как участница войны на Донбассе.

Соответствующий проект постановления о работе трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта зарегистрирован на сайте Рады под №3229.

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Что предусматривает проект постановления

В проекте постановления есть в пункты, касающиеся идеи создания консультативного совета, минских договоренностей и войны на Донбассе в целом. Пункты проекта:

считать подписанные 11 марта в Минске документы противоречащими Конституции и национальным интересам Украины;

считать недопустимыми подписание представителями Украины любых решений о создании Консультативного совета;

в дальнейшем вести переговоры относительно войны на Донбассе только с официальными представителями России как страны-агрессорки;

определить, что предпосылкой любых шагов для прекращения войны на Донбассе должно быть долговременное прекращение огня.

Кому принадлежит проект постановления

Соавторами этого проекта постановления выступил сразу 51 народный депутат из разных парламентских фракций:

"Батькивщина";

"Голос";

"Европейская солидарность";

"За будущее".

К слову, ранее против создания консультативного совета выступила и часть депутатов "Слуги народа". Почему их нет среди соавторов этого проекта – неизвестно.

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