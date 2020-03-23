Депутати хочуть визнати неконституційним створення консультативної ради у Мінську

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови, яким пропонують визнати неконституційним створення консультативної ради у Мінську. У проєкті наголошується, що стороною перемовин може бути лише Росія як учасниця війни на Донбасі.

Відповідний проєкт постанови щодо роботи тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня зареєстрований на сайті Ради під №3229.

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Що передбачає проєкт постанови

У проєкті постанови є у пункти, які стосуються ідеї створення консультативної ради, мінських домовленостей і війни на Донбасі загалом. Пункти проєкту:

вважати підписані 11 березня у Мінську документи такими, що суперечать Конституції і національним інтересам України;

вважати неприпустимими підписання представниками України будь-яких рішень про створення консультативної ради;

надалі вести перемовини щодо війни на Донбасі лише з офіційними представниками Росії як країни-агресорки;

визначити, що передумовою будь-яких кроків для припинення війни на Донбасі має бути довготривале припинення вогню.

Кому належить проєкт постанови

Співавторами цього проєкту постанови виступає одразу 51 народний депутат з різних парламентських фракцій:

"Батьківщина";

"Голос";

"Європейська солідарність";

"За майбутнє".

До слова, раніше проти створення консультативної ради виступали і частина депутатів "Слуги народу". Чому їх немає серед співавторів цього проєкту – невідомо.

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