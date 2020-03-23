Депутати хочуть визнати неконституційним створення консультативної ради у Мінську
У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови, яким пропонують визнати неконституційним створення консультативної ради у Мінську. У проєкті наголошується, що стороною перемовин може бути лише Росія як учасниця війни на Донбасі.
Відповідний проєкт постанови щодо роботи тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня зареєстрований на сайті Ради під №3229.
Цікаво У "Слузі народу" тривають розбірки через скандальні протоколи у Мінську, – Бутусов
Що передбачає проєкт постанови
У проєкті постанови є у пункти, які стосуються ідеї створення консультативної ради, мінських домовленостей і війни на Донбасі загалом. Пункти проєкту:
- вважати підписані 11 березня у Мінську документи такими, що суперечать Конституції і національним інтересам України;
- вважати неприпустимими підписання представниками України будь-яких рішень про створення консультативної ради;
- надалі вести перемовини щодо війни на Донбасі лише з офіційними представниками Росії як країни-агресорки;
- визначити, що передумовою будь-яких кроків для припинення війни на Донбасі має бути довготривале припинення вогню.
Кому належить проєкт постанови
Співавторами цього проєкту постанови виступає одразу 51 народний депутат з різних парламентських фракцій:
- "Батьківщина";
- "Голос";
- "Європейська солідарність";
- "За майбутнє".
До слова, раніше проти створення консультативної ради виступали і частина депутатів "Слуги народу". Чому їх немає серед співавторів цього проєкту – невідомо.
Скандальні мінські домовленості: коротко
- Після засідання, яке відбулось ще 11 березня, Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.
- Так, під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.
- Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.
- Сам Андрій Єрмак запевнив, що українська влада не збирається легалізовувати бойовиків. Мовляв, мовиться лише про діалог з цивільними мешканцями Донбасу.