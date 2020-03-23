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      Депутати хочуть визнати неконституційним створення консультативної ради у Мінську

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      У Раді виступають проти створення консультативної ради у Мінську

      У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови, яким пропонують визнати неконституційним створення консультативної ради у Мінську. У проєкті наголошується, що стороною перемовин може бути лише Росія як учасниця війни на Донбасі.

      Відповідний проєкт постанови щодо роботи тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня зареєстрований на сайті Ради під №3229.

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      Що передбачає проєкт постанови

      У проєкті постанови є у пункти, які стосуються ідеї створення консультативної ради, мінських домовленостей і війни на Донбасі загалом. Пункти проєкту:

      • вважати підписані 11 березня у Мінську документи такими, що суперечать Конституції і національним інтересам України;
      • вважати неприпустимими підписання представниками України будь-яких рішень про створення консультативної ради;
      • надалі вести перемовини щодо війни на Донбасі лише з офіційними представниками Росії як країни-агресорки;
      • визначити, що передумовою будь-яких кроків для припинення війни на Донбасі має бути довготривале припинення вогню.

      Кому належить проєкт постанови

      Співавторами цього проєкту постанови виступає одразу 51 народний депутат з різних парламентських фракцій:

      • "Батьківщина";
      • "Голос";
      • "Європейська солідарність";
      • "За майбутнє".

      До слова, раніше проти створення консультативної ради виступали і частина депутатів "Слуги народу". Чому їх немає серед співавторів цього проєкту – невідомо.

      Скандальні мінські домовленості: коротко

      • Після засідання, яке відбулось ще 11 березня, Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.
      • Так, під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.
      • Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.
      • Сам Андрій Єрмак запевнив, що українська влада не збирається легалізовувати бойовиків. Мовляв, мовиться лише про діалог з цивільними мешканцями Донбасу. 
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Єрмак Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Окуповані території Проросійські бойовики Верховна Рада
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