Депутаты хотят упростить посетителям доступ в Раду
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к руководству парламента и Кабинету министров с просьбой упростить доступ приглашенным гражданам в административные здания парламента и правительства.
Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 16 октября, сообщает "Укринформ".
Актуально: Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
Приглашенные на заседание комитетов или в здание под куполом люди вынуждены стоять в очередях, их долгое время муштруют относительно того, какие документы они принесли, ищут в бумажных журналах списки, затем их находят. Это достаточно унизительная процедура во время, когда существует электронный документооборот,
– рассказал председатель комитета нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.
Он отметил, что именно поэтому депутаты решили выступить с обращением к руководству Верховной Рады и Кабмину по поводу перевода разрешительной системы в электронный документооборот.
Кроме того Ткаченко инициировал организацию допуска депутатов по персональным электронным картам.
В то же время заместитель председателя комитета Гео Лерос подчеркнул, что речь идет не только об упрощении системы доступа, но и об экономии бумаги.