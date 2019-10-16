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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Депутаты хотят упростить посетителям доступ в Раду

      7 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / Wikipedia

      Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к руководству парламента и Кабинету министров с просьбой упростить доступ приглашенным гражданам в административные здания парламента и правительства.

      Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 16 октября, сообщает "Укринформ".

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      Приглашенные на заседание комитетов или в здание под куполом люди вынуждены стоять в очередях, их долгое время муштруют относительно того, какие документы они принесли, ищут в бумажных журналах списки, затем их находят. Это достаточно унизительная процедура во время, когда существует электронный документооборот,
      – рассказал председатель комитета нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

      Он отметил, что именно поэтому депутаты решили выступить с обращением к руководству Верховной Рады и Кабмину по поводу перевода разрешительной системы в электронный документооборот.

      Кроме того Ткаченко инициировал организацию допуска депутатов по персональным электронным картам.

      В то же время заместитель председателя комитета Гео Лерос подчеркнул, что речь идет не только об упрощении системы доступа, но и об экономии бумаги.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада
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