Депутаты хотят упростить посетителям доступ в Раду

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к руководству парламента и Кабинету министров с просьбой упростить доступ приглашенным гражданам в административные здания парламента и правительства.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 16 октября, сообщает "Укринформ".

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Приглашенные на заседание комитетов или в здание под куполом люди вынуждены стоять в очередях, их долгое время муштруют относительно того, какие документы они принесли, ищут в бумажных журналах списки, затем их находят. Это достаточно унизительная процедура во время, когда существует электронный документооборот,

– рассказал председатель комитета нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

Он отметил, что именно поэтому депутаты решили выступить с обращением к руководству Верховной Рады и Кабмину по поводу перевода разрешительной системы в электронный документооборот.

Кроме того Ткаченко инициировал организацию допуска депутатов по персональным электронным картам.

В то же время заместитель председателя комитета Гео Лерос подчеркнул, что речь идет не только об упрощении системы доступа, но и об экономии бумаги.