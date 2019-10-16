Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран

Если депутат пропустил треть заседаний за месяц и более половины заседаний комитетов за этот же период – он лишается возмещения расходов, связанных с выполнением его полномочий. Эти выплаты кое-кто из народных избранников воспринимает как вторую зарплату. Об этом журналисту 24 канала в эксклюзивном комментарии рассказал политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран.

Согласно закону "О статусе народного депутата", избранник должен присутствовать в парламенте, лично участвовать и голосовать на пленарных заседаниях ВРУ и ее органов. На практике же часто бывает так: зарегистрировались, например, 300 депутатов – и в то же время парламентский зал почти пуст.

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Чтобы побороть это позорное явление, сейчас Рада приняла закон о прекращении возмещения депутату расходов, связанных с выполнением его полномочий в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Совета или заседаний комитетов (№ 1035-2). В нем отмечается следующее: если депутат прогулял более половины заседаний, ему не возмещают средства, которые выдаются на выполнение депутатских полномочий.

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Анализируя эту норму Виктор Таран объясняет, что имеется в виду под понятием "выполнение депутатских полномочий".

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По словам политолога, депутаты по сути получают двойную зарплату. Одна – оклад, вторая – на возмещение депутатских расходов (приемная народного избранника, закупка канцтоваров, аренда квартиры и т. п). За эти расходы они, по сути, не отчитываются и используют деньги по своему усмотрению. Есть и такие, кто воспринимает их как вторую часть зарплаты. Именно этих средств закон предлагает лишать за прогулы.

В законе написано – пропуск пленарных заседаний без уважительных причин. А уважительная причина – встреча с избирателями, выезд на округ, работа в партии... Кого наказывать, когда есть такое оправдание?

– спрашивает Виктор Таран.

Поэтому, по убеждению политолога, этот закон хоть и хороший, однако на практике его можно будет легко обойти.

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