18:27
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран

      113 Читати новину українською
      Депутаты должны ходить на работы
      Депутаты должны ходить на работы / Фото 24 канала

      Если депутат пропустил треть заседаний за месяц и более половины заседаний комитетов за этот же период – он лишается возмещения расходов, связанных с выполнением его полномочий. Эти выплаты кое-кто из народных избранников воспринимает как вторую зарплату. Об этом журналисту 24 канала в эксклюзивном комментарии рассказал политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран.

      Согласно закону "О статусе народного депутата", избранник должен присутствовать в парламенте, лично участвовать и голосовать на пленарных заседаниях ВРУ и ее органов. На практике же часто бывает так: зарегистрировались, например, 300 депутатов – и в то же время парламентский зал почти пуст.

      Важные изменения: Санкции за прогулы и кнопкодавство: как наказывать нардепов

      Чтобы побороть это позорное явление, сейчас Рада приняла закон о прекращении возмещения депутату расходов, связанных с выполнением его полномочий в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Совета или заседаний комитетов (№ 1035-2). В нем отмечается следующее: если депутат прогулял более половины заседаний, ему не возмещают средства, которые выдаются на выполнение депутатских полномочий.

      Смотрите видео: Разумков рассказал, как будут наказывать парламентских прогульщиков

      Анализируя эту норму Виктор Таран объясняет, что имеется в виду под понятием "выполнение депутатских полномочий".

       Кстати: Депутатов будут увольнять за кнопкодавство и прогулы: Рада сделала первый шаг

      По словам политолога, депутаты по сути получают двойную зарплату. Одна – оклад, вторая – на возмещение депутатских расходов (приемная народного избранника, закупка канцтоваров, аренда квартиры и т. п). За эти расходы они, по сути, не отчитываются и используют деньги по своему усмотрению. Есть и такие, кто воспринимает их как вторую часть зарплаты. Именно этих средств закон предлагает лишать за прогулы.

      В законе написано – пропуск пленарных заседаний без уважительных причин. А уважительная причина – встреча с избирателями, выезд на округ, работа в партии... Кого наказывать, когда есть такое оправдание?
      – спрашивает Виктор Таран.

      Поэтому, по убеждению политолога, этот закон хоть и хороший, однако на практике его можно будет легко обойти.

      Конкретнее о новациях в работе народных избранников читайте здесь: Кара депутатская: насколько и за что штрафовать парламентских прогульщиков

      blog_ava
      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
      сегодня
      40175
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Публикации Кнопкодавство Дорогие депутаты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      сегодня , 17:35 Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      Ірина Поліщук 113
      За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      сегодня , 16:17 За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      Ірина Поліщук 76
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сегодня , 16:13 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова 968
      Ультиматум Украины: чего требует Киев от России в Минске и какими будут последствия
      сегодня , 15:54 Ультиматум Украины: чего требует Киев от России в Минске и какими будут последствия
      Інна Жолобович 743
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      сегодня , 15:15 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 291
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук