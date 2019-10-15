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      Санкции за прогулы и кнопкодавство: как наказывать нардепов

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      В Верховной Раде таки определились с тем, как будут наказывать за прогулы нардепов, которые без уважительной причины пропускают заседания. Отныне прогульщики будут платить штрафы. Соответствующий законопроект планировали рассматривать во втором чтении, но руки до него так и не дошли.

      Наказание для прогульщиков

      Ожидается, что те нардепы, которые пропускают более трети заседаний, будут работать бесплатно. Заработная плата им не будет начисляться.

      Читайте также: Заплатят чуть меньше, – Разумков назвал размер штрафа для кнопкодавов из "Слуги народа"

      Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что сейчас будут приняты изменения, которые позволят снимать заработную плату с нардепов.

      В дальнейшем, я надеюсь, что все же удастся изменить законодательство, и если они (нардепы-прогульщики, – 24 канал) будут заниматься другими делами, то пусть занимаются другими делами,
      – заявил Разумков.

      Смотрите видео: Разумков рассказал, как будут наказывать прогульщиков

      Нардеп от "Слуги народа" Людмила Марченко в прямом эфире 24 канала рассказала, что сейчас на повестке дня у Рады стоит законопроект, в котором прописан четкий алгоритм, по которому можно проверять наличие депутата и как он выполнял свою работу.

      Если предыдущий созыв депутатов имел возможность быть или не присутствовать, проводить или не проводить голосование. То у этого созыва есть четкий алгоритм того, как это должно быть. Например, нардеп должен пройти процедуру письменной и электронной регистрации, однако, как показывает опыт, это не означает, что нардеп проводит свое рабочее время и голосует,
      – отметила Марченко.

      Она пояснила, что работа депутата заключается в том, чтобы выразить свое политическое решение во время голосования: проголосовать за, против, или воздержаться. Говоря проще, если депутат не голосует на заседании – то он отсутствует.

      Наказания для кнопкодавов

      Относительно кнопкодавства нардеп заявила, что плохо относится к такому явлению в украинской политике. Однако пока о наказании тех нардепов, которые голосовали не единолично, ничего не известно.

      Интересно! Как накажут кнопкодавов в Раде: заявление "Слуги народа"

      Кнопкодавы в Раде девятого созыва

      ► Первым кнопкодавом в Раде стал внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

      ► Вслед за ним на кнопкодавстве поймали двух депутатов от "Слуги народа" Елену Копанчук и Сергея Литвиненко. Во время очередного заседания Рады народные избранники извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Кнопкодавство Слуга народа Дмитрий Разумков
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