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      Санкції за прогули та кнопкодавство: як каратимуть нардепів

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      У Верховній Раді таки визначилися з тим, як каратимуть за прогули нардепів, що без поважної причини пропускають засідання. Відтепер прогульники платитимуть штрафи. Відповідний законопроєкт планували розглядати у другому читанні, але руки до нього так і не дійшли.

      Покарання для прогульників

      Очікується, що ті нардепи, які пропускають понад третину засідань, працюватимуть безкоштовно. Заробітна плата їм не нараховуватиметься.

      Читайте також: Заплатять трохи менше, – Разумков назвав розмір штрафу для кнопкодавів зі "Слуги народу"

      Спікер парламенту Дмитро Разумков зауважив, що наразі будуть ухвалені зміни, які дозволять знімати заробітну плату з нардепів.

      Надалі, я сподіваюсь, що все ж таки вдасться змінити законодавство, і якщо вони (нардепи-прогульники, – 24 канал) будуть займатися іншими справами, то нехай займаються іншими справами,
      – заявив Разумков.

      Дивіться відео: Разумков розповів, як каратимуть прогульників

      Нардепка від "Слуги народу" Людмила Марченко у прямому ефірі 24 каналу розповіла, що наразі на порядку денному у Раді стоїть законопроєкт, у якому прописаний чіткий алгоритм, за яким можна перевіряти наявність депутата і яки він виконував свою роботу.

      Якщо попереднє скликання депутатів мало можливість бути чи не бути присутніми, проводити чи не проводити голосування. То у цього скликання є чіткий алгоритм того, як це має бути. Наприклад, нардеп має пройти процедуру письмової та електронної реєстрації, однак, як показує досвід, це не означає, що нардеп проводить свій робочий час і голосує,
      – зауважила Марченко.

      Вона пояснила, що робота депутата полягає у тому, аби висловити своє політичне рішення під час голосування: проголосувати за, проти, чи утриматись. Говорячи простіше, якщо депутат не голосує на засіданні – то він відсутній. 

      Покарання для кнопкодавів

      Щодо кнопкодавства нардепа заявила, що погано ставиться до такого явища в українській політиці. Однак наразі про покарання тих нардепів, які голосували не одноосібно, нічого не відомо.

      Цікаво! Як покарають кнопкодавів у Раді: заява "Слуги народу"

      Кнопкодави у Раді дев'ятого скликання

      ► Першим кнопкодавом у новій Раді став позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

      ► Слідом за ним на кнопкодавстві спіймали двох депутатів від "Слуги народу" Олену Копанчук та Сергія Литвиненка. Під час чергового засідання Ради народні обранці вибачились за інцидент та пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

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      Засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція
      сьогодні
      7325
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Слуга народу Кнопкодавство Дмитро Разумков
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