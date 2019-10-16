Депутати можуть забути про "другу зарплату", – Таран

Якщо депутат пропустив третину засідань за місяць та понад половину засідань комітетів за цей же період – він позбавляється відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням його повноважень. Ці виплати дехто з народних обранців сприймає як другу зарплату. Про це журналістці 24 каналу в ексклюзивному коментарі розповів політолог, голова центру "Ейдос" Віктор Таран.

Згідно з законом "Про статус народного депутата", обранець повинен бути присутнім у парламенті, особисто брати участь та голосувати на пленарних засіданнях ВРУ та її органів. На практиці ж часто буває так: зареєструвалися, наприклад, 300 депутатів – і в той же час парламентська зала майже порожня.

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Щоб побороти це ганебне явище, наразі Рада ухвалила закон щодо припинення відшкодування депутату витрат, пов'язаних з виконанням його повноважень у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Ради або засідань комітетів (№ 1035-2). В ньому зазначається наступне: якщо депутат прогуляв понад половину засідань, йому не відшкодовуватимуть кошти, які видаються на виконання депутатських повноважень.

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Аналізуючи цю норму Віктор Таран пояснює, що мається на увазі під поняттям "виконання депутатських повноважень".

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За словами політолога, депутати по суті отримують подвійну зарплату. Одна – оклад, друга – на відшкодування депутатських витрат (приймальня народного обранця, закупівля канцтоварів, оренда квартири тощо). За ці витрати вони, по суті, не звітують і використовують гроші на свій розсуд. Є й такі, хто сприймає їх як другу частину зарплати. Саме цих коштів закон пропонує позбавляти через прогули.

В законі написано – пропуск пленарних засідань без поважних причин. А поважна причина – зустріч з виборцями, виїзд на округ, робота в партії... Кого каратимуть, коли є таке виправдання?

– запитує Віктор Таран.

Тож, на переконання політолога цей закон хоч і хороший, проте на практиці його можна буде легко обійти.

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