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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Депутати хочуть спростити відвідувачам доступ в Раду

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / Wikipedia

      Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до керівництва парламенту та Кабінету міністрів з проханням спростити доступ запрошеним громадянам до адміністративних будинків парламенту та уряду.

      Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 16 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

      Актуально: Депутати можуть забути про "другу зарплату", – Таран 

      Запрошені на засідання комітетів або до будівлі під куполом люди змушені стояти в чергах, їх довгий час муштрують стосовно того, які документи вони принесли, шукають у паперових журналах списки, потім їх не знаходять. Це достатньо принизлива процедура в час, коли існує електронний документообіг,
      – розповів голова комітету нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

      Він зазначив, що саме тому депутати вирішили виступити зі зверненням до керівництва Верховної Ради та Кабміну щодо переведення дозвільної системи в електронний документообіг.

      Крім того Ткаченко ініціював організацію допуску депутатів за персональними електронними картками.

      Водночас заступник голови комітету Гео Лерос наголосив, що мовиться не лише про спрощення системи доступу, а й про економію паперу.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Кабінет Міністрів України
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