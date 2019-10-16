Депутати хочуть спростити відвідувачам доступ в Раду

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до керівництва парламенту та Кабінету міністрів з проханням спростити доступ запрошеним громадянам до адміністративних будинків парламенту та уряду.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 16 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

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Запрошені на засідання комітетів або до будівлі під куполом люди змушені стояти в чергах, їх довгий час муштрують стосовно того, які документи вони принесли, шукають у паперових журналах списки, потім їх не знаходять. Це достатньо принизлива процедура в час, коли існує електронний документообіг,

– розповів голова комітету нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що саме тому депутати вирішили виступити зі зверненням до керівництва Верховної Ради та Кабміну щодо переведення дозвільної системи в електронний документообіг.

Крім того Ткаченко ініціював організацію допуску депутатів за персональними електронними картками.

Водночас заступник голови комітету Гео Лерос наголосив, що мовиться не лише про спрощення системи доступу, а й про економію паперу.