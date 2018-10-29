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      Депутаты ищут причины для сохранения неприкосновенности: что они придумали на этот раз

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      Нардепы ищут спасение в решении Конституционного суда о снятии неприкосновенности. Они хотят избрать орган, который вместо парламента будет лишать подследственного нардепа депутатского иммунитета.

      Конституционный суд вернул Раде законопроект о снятии неприкосновенности еще в июне. Как вывод – эти изменения не будут противоречить Конституции.

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      Однако до сих пор в сессионном зале не было никакого голосования по этому поводу. Все потому, что председатель профильного комитета заключение Конституционного суда толкует по-своему.

      Учитывая эти обстоятельства КСУ считает целесообразным принять во внимание заключение Венецианской комиссии: если народные депутаты считают невозможным выполнять такой конституционно правовой институт, то они должны передать это право какому-нибудь другому институту,
      – сказал председатель комитета правовой политики и правосудия ВРУ Руслан Князевич.

      Депутат президентской фракции говорит, что КСУ рекомендует депутатам избрать орган, который при необходимости вместо парламента будет лишать подследственного парламентария депутатского иммунитета и давать согласие на его арест. И парламентарии должны выбрать, какому органу предоставить такое право. Зато юрист и эксперт Реанимационного пакета реформ Александр Леменов считает, что в заключении Конституционного суда вообще нет того, о чем говорит Князевич.

      Руслан Князевич
      Руслан Князевич

      В своем ответе парламенту Конституционный суд ссылается на 18 пункт заключения Венецианской комиссии. Там сказано лишь о неустановившейся демократии. В 19 пункте, который Конституционный суд даже не упомянул, сказано, что для того, чтобы обезопаситься от политического преследования, украинские депутаты могли бы воспользоваться примером Италии. В случае, если треть парламентариев дело против коллеги считают политическим, пусть обращаются с жалобой в Конституционный суд.

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      Остается загадкой, где именно Руслан Князевич прочитал, что кто-то должен давать согласие на задержание и привлечение к ответственности депутата. В то же время юристы уверяют, что для изменений в Конституции важна только резолютивная часть, то есть заключение Конституционного суда, а не вступление, о котором и говорит комитет. А там никаких замечаний нет.

      Комитет не учел резолютивную часть, к которой нет никаких замечаний, а наоборот обратил внимание на вот ту ссылку, что у нас должна быть демократия устоявшаяся, но это лишь замечание КСУ. Вместо того, чтобы перейти к следующей стадии – голосованию в Верховной зале, начал собирать дополнительно правки к уже существующему решению КСУ,
      – прокомментировал заместитель председателя комитета правовой политики и правосудия Рады Леонид Емец.

      К тому же, 49 депутатов повторно обратились в КСУ относительно соответствия отмены неприкосновенности уже другим статьям Конституции. Суд начал рассматривать обращение. Пока это все выглядит как обычное затягивание времени. Если же депутаты за год не успеют проголосовать за президентский законопроект, следующей Раде придется начинать все сначала. Ведь механизма перехода законопроектов из созыва в созыв не существует.

      Напомним, что Комитет Рады разрешил лишить неприкосновенности нардепа Колесникова. Они почти единогласно проголосовали за вынесение решения на рассмотрение парламента, воздержался лишь нардеп Михаил Папиев, который относится к "Оппоблоку".

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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