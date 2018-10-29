Депутати шукають причини для збереження недоторканності: що вони вигадали цього разу

Нардепи шукають порятунок в рішенні Конституційного суду стосовно зняття недоторканності. Вони хочуть обрати орган, який замість парламенту позбавлятиме підслідного нардепа депутатського імунітету.

Конституційний суд повернув Раді законопроект про зняття недоторканості ще в червні. Як висновок – ці зміни не будуть суперечити Конституції.

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Проте досі в сесійній залі не було жодного голосування з цього приводу. Все тому, що голова профільного комітету висновок Конституційного суду тлумачить по-своєму.

Зважаючи на ці обставити КСУ вважає за доцільне взяти до уваги висновок Венеційської комісії: якщо народні депутати вважають за неможливе виконувати такий конституційно правовий інститут, то вони повинні передати це право якомусь іншому інституту,

– сказав голова комітету правової політики і правосуддя ВРУ Руслан Князевич.

Депутат президентської фракції каже, що КСУ рекомендує депутатам обрати орган, який за необхідності замість парламенту позбавлятиме підслідного нардепа депутатського імунітету і даватиме згоду на його арешт. І парламентарі мають вибрати, якому органу надати таке право. Натомість юрист та експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов вважає, що у висновку Конституційного суду взагалі немає того, про що говорить Князевич.



Руслан Князевич

У своїй відповіді парламенту Конституційний суд посилається на 18 пункт висновку Венеційської комісії. Там сказано лише про несталу демократію. В 19 пункті, який Конституційний суд навіть не згадав – сказано, що для того, щоб убезпечитись від політичного переслідування українські депутати могли б скористатись прикладом Італії. У разі, якщо третина парламентарів справу проти колеги вважає політичною, хай звертаються зі скаргою до Конституційного суду.

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Залишається загадкою, де саме Руслан Князевич прочитав, що хтось таки має давати згоду на затримання і притягнення до відповідальності депутата. Водночас, юристи запевняють, що для змін до Конституції важлива лише резолютивна частина, тобто висновок Конституційного суду, а не вступ, про який і говорить комітет. А там жодних зауважень нема.

Комітет не зважив на резолютивну частину, в якій нема жодних зауважень, а навпаки звернув увагу на оце посилання, що в нас має бути стала демократія, але це лише зауваження КСУ. Замість того, щоб перейти до наступної стадії - голосування в Верховній залі, почав збирати додатково правки до вже існуючого рішення КСУ,

– прокоментував заступник голови комітету правової політики і правосуддя Ради Леонід Ємець.

До того ж 49 депутатів повторно звернулись до КСУ щодо відповідності скасування недоторканності вже іншим статтям Конституції. Суд почав розглядати звернення. Поки це все виглядає, ніби звичайне затягування часу. Якщо ж депутати за рік не встигнуть проголосувати за президентський законопроект, наступній Раді доведеться починати все спочатку. Адже механізму переходу законопроектів зі скликання в скликання не існує.

Нагадаємо, що Комітет Ради дозволив позбавити недоторканності нардепа Колеснікова. Вони майже одноголосно проголосували за винесення рішення на розгляд парламенту, утримався лише нардеп Михайло Папієв, який належить до "Опоблоку".