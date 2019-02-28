Депутаты, оставшиеся во фракции БПП, нам завидуют, – Найем прокомментировал выход из партии

Трое депутатов-еврооптимистов – Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук решили написать заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко". О своем кардинальном решении и о деле хищения в "Укроборонпроме" – в эфире 24 канала рассказал нардеп Мустафа Найем.

О выходе из фракции "Блок Петра Порошенко"

– Я пришел в политику после Революции Достоинства. В течение многих лет мы видели, как люди наживались на власти. Поэтому одним из последствий евромайдан было то, что мы приняли норму об уголовной ответственности за незаконное обогащение. А теперь оказывается, что эта норма является незаконной и не конституционной. Получается, что это перечеркивание результатов работы всех правоохранительных органов и попыток с нашей стороны, чтобы люди сели за решетку.

Я формально был во фракции БПП, хотя неформально я так или иначе заявлял свою позицию. Этот выход из партии является символическим, и он говорит только об одном – я действительно не хочу быть причастным к людям, которые возглавили реванш политических коррупционеров против антикоррупционных органов,

– отметил Найем.

– За более чем 4 года мы проделали много работы, вносили законопроекты, неоднократно протестовали в парламенте и тому подобное. Я буду продолжать свою работу, пока буду оставаться народным депутатом.

– Большинство из тех людей, которые остались во фракции "Блок Петра Порошенко", нам завидуют. Потому что, в частности у меня, нет бизнеса, я не завишу от мандата, это просто была моя работа, которую я выполнял. Многие депутаты с БПП имеют какие-то зависимости, обязательства и не все могут просто выйти из партии.

Читайте также: Найем, Лещенко и Залищук выходят из фракции БПП

– Что касается того, будут ли они исключать нас из фракции БПП и лишать мандата, то думаю – нет. До президентских или парламентских выборов они не хотят такого негатива, поэтому пока будут ждать. В конце концов, мы не рабы мандата. Я всегда говорил, что без него я смогу сделать много, хотя будет труднее.

– Наша главная цель сейчас – не допустить, чтобы следующий парламент полностью состоял из тех людей, которые сегодня получили индульгенцию на кражи и коррупцию через решение Конституционного суда.

Означает ли это, что депутаты теперь перейдут к команде Садового с Гриценко?

– У меня нет никаких договоренностей ни с Андреем Садовый, ни с Анатолием Гриценко или какими-то другими кандидатами. Да, мы действительно призывали к объединению вышеупомянутых кандидатов. И будем делать для этого необходимую работу. Мы сейчас инициировали общественно-политическое движение "Действуй с нами".

О временной следственной комиссии по делу хищения в "Укроборонпром"

Народные депутаты решили не создавать отдельную временную следственную комиссию, чтобы проверить факты хищения в оборонной сфере, а поручили это комиссии, которая сейчас изучает, воровал ли имущество Вооруженных сил Украины Анатолий Гриценко.

Как отметил Найем, действующий президент Петр Порошенко причастен к продаже военной техники по завышенным ценам, поскольку в то время именно он был министром экономики и торговли в Украине.

Я думаю, что эта комиссия просто не способна рассматривать такой вопрос. Тем более, что она возглавляется пропрезидентскими людьми, а также председателем Комитета по вопросам обороны, поэтому я думаю, что ВСК будет непросто сделать такое расследование. Это будет профанация и попытка политически использовать комиссию,

– заявил Найем.

– Об этом хищении пропрезидентские силы ничего не признают. Генпрокурор заявляет, что контрабанда была, "Укроборонпром" говорит, что не было, а потом ГПУ публикует схемы, в которой фигурируют компании президента. Я думаю, что они хотят все спустить на тормоза. Таким образом они просто дождутся выборов, надеясь их выиграть, а потом закроют эти дела, оправдываясь, что у нас идет война.

О ВСК относительно нападений на активистов

28 февраля Временная следственная комиссия, которая занимается нападениями на активистов, продолжила работу еще на три месяца.

– Они не могли не продлить работу этой комиссии, потому что она не завершила свою работу. А что касается отчета, то, к сожалению, ни одна из фракций, ни БПП, ни "Батькивщина", не хотели говорить по факту причастности их представителей к заказу убийства Гандзюк. Стоит отметить, что ВСК не расследует, а просто делает публичными те факты, которые она обнаружила.

– Были политические спекуляции, а на самом деле кто заказал и почему это сейчас используется политически никто не ответил. Мы настаиваем, что в этом деле также может быть подозреваемый заместитель председателя Херсонской администрации и сам председатель. Я надеюсь, что это расследуют и по делу Гандзюк мы получим хотя бы фамилии тех людей, которые были причастны к этому.