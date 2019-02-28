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      Ті депутати, які залишилися у фракції БПП, нам заздрять, – Найєм прокоментував вихід з партії

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      Троє депутатів-єврооптимістів – Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук вирішили написати заяву про вихід із фракції "Блок Петра Порошенка". Про своє кардинальне рішення та про справу розкрадання в "Укроборонпромі" – в ефірі 24 каналу розповів нардеп Мустафа Найєм.

      Про вихід з фракції "Блок Петра Порошенка"

      – Я прийшов в політику після Революції Гідності. Протягом багатьох років ми бачили, як люди наживалися на владі. Тому одним із наслідків Євромайдану було те, що ми прийняли норму про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. А тепер виявляється, що ця норма є незаконною та не конституційною. Виходить, що це є перекреслення результатів роботи усіх правоохоронних органів і намагань з нашого боку, щоб ті люди сіли за ґрати.

      Я формально був у фракції БПП, хоча неформально я так чи інакше заявляв свою позицію. Цей вихід з партії є символічним, і він говорить тільки про одне – я дійсно не хочу бути причетним до людей, які очолили реванш політичних корупціонерів проти антикорупційних органів,
      – наголосив Найєм.

      – За понад 4 роки ми проробили багато роботи, вносили законопроекти, неодноразово протестували в парламенті тощо. Я буду продовжувати свою роботу, доки залишатимусь народним депутатом.

      – Більшість з тих людей, які залишилися у фракції "Блок Петра Порошенка", нам заздрять. Тому що, зокрема у мене, немає бізнесу, я не залежу від мандату, це просто була моя робота, яку я виконував. Багато депутатів з БПП мають якісь залежності, зобов’язання та й не всі можуть просто вийти з партії.

      Читайте також: Найєм, Лещенко і Заліщук виходять з фракції БПП

      – Що стосується того, чи будуть вони виключати нас з фракції БПП та позбавляти мандату, то думаю – ні. До президентських чи парламентських виборів вони не хочуть такого негативу, тому поки будуть чекати. Зрештою, ми не є рабами мандату. Я завжди казав, що без нього я зможу зробити багато, хоча буде важче.

      – Наша головна мета зараз – не дозволити, щоб наступний парламент повністю складався з тих людей, які сьогодні отримали індульгенцію на крадіжки та корупцію через рішення Конституційного суду.

      Чи означає це те, що депутати тепер перейдуть до команди Садового з Гриценком?

      – У мене немає ніяких домовленостей ані з Андрієм Садовий, ані з Анатолієм Гриценком чи якимось іншими кандидатами. Так, ми справді закликали до об’єднання вищезгаданих кандидатів. І будемо робити для цього необхідну роботу. Ми зараз ініціювали громадсько-політичний рух "Дій з нами".

      Про Тимчасово слідчу комісію у справі розкрадання в "Укроборонпром"

      Народні депутати вирішили не створювати окрему Тимчасову слідчу комісію, щоб перевірити факти розкрадання в оборонній сфері, а доручили це комісії, яка наразі вивчає, чи розкрадав майно Збройних сил України Анатолій Гриценко.

      Як зазначив Найєм, чинний президент Петро Порошенко причетний до продажу військової техніки за завищеними цінами, оскільки на той час саме він був міністром економіки та торгівлі в Україні.

      Я думаю, що ця комісія просто не здатна розглядати таке питання. Тим більше, що вона очолюється пропрезидентськими людьми, а також головою Комітету з питань оборони, тому я думаю, що ТСК буде непросто зробити таке розслідування. Це буде профанація і намагання політично використати комісію,
      – заявив Найєм.

      – Про це розкрадання пропрезидентські сили нічого не визнають. Генпрокурор заявляє, що контрабанда була, "Укроборонпром" каже, що не було, а згодом ГПУ публікує схеми, в якій фігурують компанії президента. Я думаю, що вони хочуть все спустити на гальма. Таким чином вони просто дочекаються виборів, сподіваючись їх виграти, а потім закриють ці справи, виправдовуючись, що в нас іде війна.

      Про ТСК щодо нападів на активістів

      28 лютого Тимчасова слідча комісія, яка займається нападами на активістів, продовжила роботу ще на три місяці.

      – Вони не могли не продовжити роботу цієї комісії, тому що вона не завершила свою роботу. А що стосується звіту, то, на жаль, жодна з фракцій, ані БПП, ані "Батьківщина", не хотіли говорити по факту причетності їхній представників до замовлення вбивства Гандзюк. Варто наголосити, що ТСК не розслідує, а просто робить публічними ті факти, які вона виявила.

      – Були політичні спекуляції, а насправді хто замовив і чому це зараз використовується політично ніхто не відповів. Ми наполягаємо, що у цій справі також може бути підозрюваний заступник голови Херсонської адміністрації і сам голова. Я сподіваюся, що це розслідують і по справі Гандзюк ми отримаємо хоча б прізвища тих людей, які були причетні до цього.

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Мустафа Найєм Блок Петра Порошенка Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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