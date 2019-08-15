Депутаты пригласят на первое заседание Рады 9 международных организаций: перечень
Подготовительная группа решила пригласить на первое заседание новой Верховной Рады 9 межпарламентских организаций. В частности, будет приглашена делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Перечень делегаций, которые будут приглашены на первое заседание Рады 9 созыва приводится в решении подготовительной группы, сообщает "Интерфакс-Украина".
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В приглашенные организации вошли:
- Парламентская ассамблея Совета Европы;
- Европейский парламент;
- Парламентская ассамблея ОБСЕ;
- Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества;
- Парламентская ассамблея НАТО;
- Парламентская ассамблея ГУАМ.
Почему это важно?
25 июня 2019 года большинство евродепутатов проголосовали за принятие резолюции, которая предусматривала изменение санкционного режима и возвращения России к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. За это высказались 118 депутатов, 62 были против, 10 – воздержались.
Россия пять лет не принимала участия в заседаниях ПАСЕ. Ее лишили права голоса в 2014 году из-за аннексии Крыма и открытой агрессии против Украины. Все это время российская делегация не платила организации обязательных взносов.
После этого комитет ВРУ по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.