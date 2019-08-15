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      Депутати запросять на перше засідання Ради 9 міжнародних організацій: перелік

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      Верховна Рада запросить делегацію ПАРЄ на перше засідання
      Верховна Рада запросить делегацію ПАРЄ на перше засідання / zik.ua

      Підготовча група вирішила запросити на перше засідання нової Верховної Ради 9 міжпарламентських організацій. Зокрема, буде запрошено делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи.

      Перелік делегацій, які будуть запрошені на перше засідання Ради 9 скликання наводиться у рішенні підготовчої групи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      До запрошених організацій увійшли:

      • Парламентська асамблея Ради Європи;
      • Європейський парламент;
      • Парламентська асамблея ОБСЄ;
      • Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва;
      • Парламентська асамблея НАТО;
      • Парламентська асамблея ГУАМ.

      Чому це важливо?25 червня 2019 року більшість євродепутатів проголосували за ухвалення резолюції, що передбачала зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За це висловились 118 депутатів, 62 були проти, 10 – утримались.

      Росія п’ять років не брала участі у засіданнях ПАРЄ. Її позбавили права голосу у 2014 році через анексію Криму та відкриту агресію проти України. Увесь цей час російська делегація не платила організації обов’язкових внесків.

      Після цього комітет ВРУ із закордонних справ рекомендував призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до ухвалення рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики ПАРЄ ОБСЄ Європарламент НАТО
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