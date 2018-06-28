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22:53, 26 июня
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Депутаты-прогульщики: 62% народных избранников прогуляли работу в июне

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Сколько депутатов прогуляли Верховную Раду в июне
Сколько депутатов прогуляли Верховную Раду в июне / Golos.ua

В июне все 12 пленарных заседаний Верховной Рады посетили лишь 164 народных депутата из 423. При этом 9 народных избранников не были зарегистрированы ни на одном пленарном заседании парламента.

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Комитет избирателей Украины".

Среди тех, кто ни разу не пришел на работу в Раду в июне, были Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Вадим Кривохатько, Наталья Кацер-Бучковская. Официально эти нардепы пропустили заседание парламента по неизвестным причинам.

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Также прогуливали заседания нардепы-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Кроме того, не посещал парламент Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий, и Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО.

Среди фракций и групп Верховной Рады самые низкие показатели посещения в "Воли Народа", "Возрождения" и "Оппозиционного блока".

По данным письменной регистрации, в среднем на заседаниях парламента в июне отсутствовали по неизвестным причинам 35% нардепов "Воли Народа", 34% – "Возрождения", 32% – "Оппозиционного блока", 23% – "Самопомочи", по 18% – "Батькивщины" и БПП, 16% – "Народного фронта" и 12% – "Радикальной партии Олега Ляшко".

Больше всего депутатов прогуляли работу 22 июня – отсутствовали без уважительных причин 127 человек.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада статистика
Источник: 24 канал
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