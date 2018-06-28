Депутати-прогульники: 62% народних обранців прогуляли роботу у червні

У червні всі 12 пленарних засідань Верховної Ради відвідали лише 164 народні депутати із 423. При цьому 9 народних обранців не були зареєстровані на жодному пленарному засіданні парламенту.

Про це повідомляє прес-служба громадської організації "Комітет виборців України".

Серед тих, хто жодного разу не прийшов на роботу в Раду протягом червня, були Євген Мураєв, Дмитро Ярош, Вадим Кривохатько, Наталія Кацер-Бучковська. Офіційно ці нардепи пропустили засідання парламенту з невідомих причин.

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Також прогулювали засідання нардепи-втікачі Євген Бакулін, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв. Крім того, не відвідував парламент В’ячеслав Константіновський, який написав заяву про складання депутатських повноважень, і Надія Савченко, яка перебуває під арештом у СІЗО.

Серед фракцій і груп Верховної Ради найнижчі показники відвідування у "Волі Народу", "Відродження" та "Опозиційного блоку".

За даними письмової реєстрації, в середньому на засіданнях парламенту у червні були відсутні з невідомих причин 35% нардепів "Волі Народу", 34% – "Відродження", 32% – "Опозиційного блоку", 23% – "Самопомочі", по 18% – "Батьківщини" та БПП, 16% – "Народного фронту" і 12% – "Радикальної партії Олега Ляшка".

Найбільше депутатів прогуляли роботу 22 червня – відсутніми без поважних причин були 127 осіб.