22:19
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, сьогодні
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Депутати-прогульники: 62% народних обранців прогуляли роботу у червні

188 Читать новость на русском
Скільки депутатів прогуляли Верховну Раду у червні
Скільки депутатів прогуляли Верховну Раду у червні / Golos.ua

У червні всі 12 пленарних засідань Верховної Ради відвідали лише 164 народні депутати із 423. При цьому 9 народних обранців не були зареєстровані на жодному пленарному засіданні парламенту.

Про це повідомляє прес-служба громадської організації "Комітет виборців України".

Серед тих, хто жодного разу не прийшов на роботу в Раду протягом червня, були Євген Мураєв, Дмитро Ярош, Вадим Кривохатько, Наталія Кацер-Бучковська. Офіційно ці нардепи пропустили засідання парламенту з невідомих причин.

Читайте також: Порошенко підігнав депутатів щодо зняття недоторканності

Також прогулювали засідання нардепи-втікачі Євген Бакулін, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв. Крім того, не відвідував парламент В’ячеслав Константіновський, який написав заяву про складання депутатських повноважень, і Надія Савченко, яка перебуває під арештом у СІЗО.

Серед фракцій і груп Верховної Ради найнижчі показники відвідування у "Волі Народу", "Відродження" та "Опозиційного блоку".

За даними письмової реєстрації, в середньому на засіданнях парламенту у червні були відсутні з невідомих причин 35% нардепів "Волі Народу", 34% – "Відродження", 32% – "Опозиційного блоку", 23% – "Самопомочі", по 18% – "Батьківщини" та БПП, 16% – "Народного фронту" і 12% – "Радикальної партії Олега Ляшка".

Найбільше депутатів прогуляли роботу 22 червня – відсутніми без поважних причин були 127 осіб.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада статистика
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"
сьогодні, 22:01 Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"
1674
Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
сьогодні, 22:00 Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
Андрій Воропаєв 563
Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
сьогодні, 21:00 Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
Віталій Дейнега 518
Страшний ренесанс хімічної зброї
сьогодні, 20:15 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 746
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сьогодні, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 4615
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук