Порошенко підігнав депутатів щодо зняття недоторканності

Президент України Перо Порошенко у День Конституції України, 28 червня, висловив вимогу до народних депутатів, щоб ті вже у 2018 році проголосували і схвалили зняття недоторканності.

Про це глава держави заявив під час виступу біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві.

Не бачу причин зволікати із скасуванням депутатської недоторканості. Настав час, щоби остаточно й безповоротно ліквідувати депутатську недоторканість. Вимагаю результативного голосування у триста голосів, і це має статися цього року,

– наголосив Порошенко.

Читайте також: Порошенко озвучив головне завдання України

"Розраховую, що Верховна Рада, як це вже багатократно бувало, у вирішальний момент продемонструє здатність приймати відповідальні рішення, приносити власні чи корпоративні інтереси у жертву загальнонаціональній справі", – резюмував президент.

До слова, Порошенко також заявив, що готовий подати до Верховної Ради поправку у преамбули Конституції про наміри держави щодо членства у Євросоюзі та НАТО.



Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що Конституційний суд України визнав конституційним президентський законопроект № 7203 про скасування недоторканності народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.