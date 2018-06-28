Порошенко озвучив головне завдання України
Повернення окупованого Криму й звільнення території Донбасу від російських окупаційних військ є першочерговими завданнями України.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві.
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Глава держави нагадав, що в Україні четвертий рік йде війна і українські військовослужбовці Збройних сил дають відсіч російському агресору.
Питання відновлення суверенітету, питання повернення Криму й окупованого Донбасу стоїть першим пріоритетом перед державою, так само як і встановлення миру,
– наголосив Порошенко.
Окрім того. президент зауважив, що Україна незабаром повинна стати "успішною країною успішних людей".