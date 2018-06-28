Порошенко озвучил главную задачу Украины

Возвращение оккупированного Крыма и освобождение территории Донбасса от российских оккупационных войск являются первоочередными задачами Украины.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.

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Глава государства напомнил, что в Украине четвертый год идет война и украинские военнослужащие Вооруженных сил дают отпор российскому агрессору.

Вопрос восстановления суверенитета, вопрос возвращения Крыма и оккупированного Донбасса стоит первым приоритетом перед государством, так же как и установления мира,

– подчеркнул Порошенко.

Кроме того. президент отметил, что Украина вскоре должна стать "успешной страной успешных людей".