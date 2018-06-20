Скасування депутатської недоторканості: КС схвалив президентський законопроект

Конституційний суд України визнав конституційним президентський законопроект № 7203 про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.

Про це повідомила прес-служда суду.

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Відповідне рішення було ухвалене 19 червня.

Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 7203),

– йдеться у висновку.

Законопроект пропонує виключити зі статті 80 Конституції України частини 1 та 3, якими передбачена недоторканість народних депутатів, а також можливість притягнення їх до кримінальної відповідальності без отримання на те згоди від парламенту.

Закон набере чинності з 1 січня 2020 року, у випадку, якщо його ухвалить парламент.

Нагадаємо, 6 червня на закритому засіданні Конституційного суду було ухвалено рішення, за яким законопроект №6773 щодо скасування депутатської недоторканності визнається таким, що відповідає Конституції.