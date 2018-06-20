Отмена депутатской неприкосновенности: КС одобрил президентский законопроект
Конституционный суд Украины признал конституционным президентский законопроект № 7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
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Соответствующее решение было принято 19 июня.
Признать таким, что соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (регистр. № 7203),
– говорится в заключении.
Законопроект предлагает исключить из статьи 80 Конституции Украины части 1 и 3, которыми предусмотрена неприкосновенность народных депутатов, а также возможность привлечения к уголовной ответственности без получения на то согласия парламента.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, в случае, если его примет парламент.
Напомним, 6 июня на закрытом заседании Конституционного суда было принято решение, согласно которому законопроект №6773 об отмене депутатской неприкосновенности признается таким, что соответствует Конституции.