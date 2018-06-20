Отмена депутатской неприкосновенности: КС одобрил президентский законопроект

Конституционный суд Украины признал конституционным президентский законопроект № 7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Соответствующее решение было принято 19 июня.

Признать таким, что соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (регистр. № 7203),

– говорится в заключении.

Законопроект предлагает исключить из статьи 80 Конституции Украины части 1 и 3, которыми предусмотрена неприкосновенность народных депутатов, а также возможность привлечения к уголовной ответственности без получения на то согласия парламента.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, в случае, если его примет парламент.

Напомним, 6 июня на закрытом заседании Конституционного суда было принято решение, согласно которому законопроект №6773 об отмене депутатской неприкосновенности признается таким, что соответствует Конституции.