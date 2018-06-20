Порошенко назначил Петра Литвина послом
Президент Украины Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.
Об этом стало известно из опубликованного указа на сайте президента Украины.
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Соответствующий указ №170 опубликован 19 июня 2018 года.
Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения,
– сообщается на сайте.
Добавим, что Петр Литвин был командующим 8 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины с мая 2012 года.
Источник: 24 Канал
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