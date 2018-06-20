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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко назначил Петра Литвина послом

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Петр Литвин назначен послом Республики Армения
Петр Литвин назначен послом Республики Армения / uazmi.org

Президент Украины Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Об этом стало известно из опубликованного указа на сайте президента Украины.

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Соответствующий указ №170 опубликован 19 июня 2018 года.

Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения,
– сообщается на сайте.

Добавим, что Петр Литвин был командующим 8 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины с мая 2012 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новости Армении
Источник: 24 Канал
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