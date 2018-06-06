Скасування депутатської недоторканності: КС ухвалив важливе рішення

6 червня на закритому засіданні Конституційного суду було ухвалено рішення, за яким законопроект №6773 щодо скасування депутатської недоторканності визнається таким, що відповідає Конституції.

Про це написав народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

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Як підкреслив політик, тепер остаточне рішення має ухвалити парламент, і у разі позитивного голосування депутатську недоторканність буде обмежено вже на цій сесії ВР.

Для історичного рішення потрібно 300 голосів. Маю велику надію, що Верховна рада VIII скликання раз і назавжди покінчить з цим архаїзмом. Депутатська недоторканність – це цінник на вхідному квитку в політику. Її скасування або навіть обмеження зробить політику доступною не тільки гаманцям, а й ідеям та ініціативам,

– зауважив він.

За його словами, Конституційний суд також планує розглянути президентський законопроект №7203, яким пропонується обмежити недоторканність з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 19 жовтня 2017 року Верховна Рада включила у порядок денний та скерувала до Конституційного суду два законопроекти, які передбачають обмеження депутатської недоторканності.



Згодом Президент України Петро Порошенко звернувся із закликом до Конституційного суду якнайшвидше розглянути законопроекти щодо недоторканності народних депутатів на предмет конституційності, щоб Верховна Рада змогла підтримати їх у першому читанні.