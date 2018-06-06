Отмена депутатской неприкосновенности: КС принял важное решение

6 июня на закрытом заседании Конституционного суда было принято решение, по которому законопроект №6773 относительно отмены депутатской неприкосновенности признается таким, что отвечает Конституции.

Об этом написал народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

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Как подчеркнул политик, теперь окончательное решение должен принять парламент, и в случае положительного голосования, депутатская неприкосновенность будет ограничена уже на этой сессии ВР.

Для исторического решения нужно 300 голосов. Имею большую надежду, что Верховная рада VIII созыва раз и навсегда покончит с этим архаизмом. Депутатская неприкосновенность – это ценник на входном билете в политику. Ее отмена или даже ограничение сделает политику доступной не только кошелькам, но и идеям и инициативам,

– отметил он.

По его словам, Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд два законопроекта, предусматривающие ограничение депутатской неприкосновенности.

Впоследствии Президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом к Конституционному суду как можно скорее рассмотреть законопроекты относительно неприкосновенности народных депутатов на предмет конституционности, чтобы Верховная Рада смогла поддержать их в первом чтении.