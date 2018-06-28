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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко подогнал депутатов относительно снятия неприкосновенности

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Порошенко требует от парламента проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности уже в 2018 году
Порошенко требует от парламента проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности уже в 2018 году / Facebook-страница Петра Порошенко

Президент Украины Перо Порошенко в День Конституции Украины, 28 июня, высказал требование к народным депутатам, чтобы те уже в 2018 году проголосовали и одобрили снятие неприкосновенности.

Об этом глава государства заявил во время выступления возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.

Не вижу причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Настало время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Требую результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году,
– подчеркнул Порошенко.

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"Рассчитываю, что Верховная Рада, как это уже многократно бывало, в решающий момент продемонстрирует способность принимать ответственные решения, приносить собственные или корпоративные интересы в жертву общенациональному делу", – резюмировал президент.

К слову, Порошенко также заявил, что готов подать в Верховную Раду поправку в преамбулу Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО.

Напомним, 20 июня стало известно, что Конституционный суд Украины признал конституционным президентский законопроект № 7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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