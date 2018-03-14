Депутаты шикуют за счет госбюджета: невероятные цифры

Депутаты-миллионеры берут деньги у государства без каких-либо проблем. На жилье и проезд народных избранников из бюджета ежемесячно идет более 2,5 миллиона гривен. К тому же им выплачивают еще и моральную помощь.

32,5 миллиона гривен – такую ​​сумму компенсировало государство народным депутатам за аренду жилья или гостиничного номера. В общем, 176 нардепов оказались бездомными. Впрочем, на работу из арендованного жилья еще надо чем-то добраться, поэтому народным избранникам компенсировали стоимость проезда в размере 9,5 миллионов гривен.

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Например, компенсацию за проезд получил Вячеслав Богуслаев из "Воли Народа", который задекларировал 1, 1 миллиарда гривен доходов. В среднем 245 депутатов получили по 38 170 гривен.

На зарубежные командировки 93 нардепа получили еще 8 миллионов гривен.

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