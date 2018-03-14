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Депутати шикують за рахунок держбюджету: неймовірні цифри

07:15, сьогодні 1057 Читать новость на русском

Депутати-мільйонери беруть гроші у держави без будь-яких проблем. На житло та проїзд народних обранців із бюджету щомісяця йде понад 2,5 мільйона гривень. До цього ж їм виплачують ще й моральну допомогу.

32,5 мільйона гривень – таку суму компенсувала держава народним депутатам за оренду житла або готельного номера. Загалом, 176 нардепів виявилися безхатьками. Утім, на роботу із орендованого житла ще треба чимось добратись, тому народним обранцям компенсували вартість проїзду у розмірі 9,5 мільйонів гривень.

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Наприклад, компенсацію за проїзд отримав В'ячеслав Богуслаєв із "Волі Народу", який задекларував 1, 1 мільярдів гривень доходів. В середньому 245 депутатів отримали по 38 170 тисяч гривень.

Статки депутатів

На закордонні відрядження 93 нардепи отримали ще 8 мільйонів гривень.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Джерело: 24 Канал
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