Вєсті UA. Повернення Надійки. Бумеранг життя Тимошенко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13.03 – два роки тому Надія Савченко повернулася в Україну, тепер вона об'єкт СБУ, і робить цікавий маневр аби уникнути неприємної зустрічі. Доля готує для Юлії Тимошенко неабиякий сюрприз.

Також у випуску: Марина Порошенко декламує вірш Шевченка гірше, аніж школяр. Депутати шикують за рахунок держбюджету. Юрій Луценко відкриває сезон: невдовзі Бакулін може стати доторканим.