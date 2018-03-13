Вєсті UA. Повернення Надійки. Бумеранг життя Тимошенко
Вєсті.UA 22:00, 13 березня 721 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13.03 – два роки тому Надія Савченко повернулася в Україну, тепер вона об'єкт СБУ, і робить цікавий маневр аби уникнути неприємної зустрічі. Доля готує для Юлії Тимошенко неабиякий сюрприз.
Також у випуску:
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Депутати шикують за рахунок держбюджету.
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Джерело: 24 Канал
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