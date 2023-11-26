Дерек Шовин, осужденный за убийство Джорджа Флойда в мае 2020 года, был тяжело ранен 24 ноября в федеральной тюрьме в Тусоне. Издание получило эту информацию от неназванных источников.

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Ситуация под контролем

Федеральное бюро тюрем подтвердило, что один из заключенных получил ранения, однако его имя не указывали. По словам источников NYT, больше никто не пострадал, и ситуацию быстро взяли под контроль.

Медики приложили усилия для спасения Шовина перед тем, как доставили его в местную больницу для дальнейшего лечения и обследования. Один из тех, кто знаком с ходом событий, заявлял изданию, что экс-полицейский выжил.

Семья не получала от него уведомлений

В то же время, его семья не получала никаких сообщений с момента ранения. Руководство тюрьмы с ними не связывалось, поэтому они вынуждены строить догадки, что состояние Шовина стабильное.

Грег Эриксон, адвокат Шовина, сказал, что тоже не мог связаться со своим клиентом и узнал о нападении только со СМИ и с тех пор несколько раз пытался связаться с тюрьмой, чтобы подтвердить эту новость, но получил отказ.

В сети пишут, что Дерек Шовин скончался в результате нападения. Официального уведомления об этом не было. Также нет никакой достоверной информации о факте его смерти.

После того, как появилась информация о ранениях, прокуроры заявляли, что "ожидается, что Шовин выживет".

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