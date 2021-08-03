Деревья падали как спички: по России пронесся смертоносный ураган-видео
Источник:телеграм-канал "РИА Новости"
В Тверской области России 2 августа пронесся мощный ураган. В результате стихии погибли 3 человека, среди которых есть ребенок.
Стихия повалила более 90 деревьев
Больше всего от урагана пострадал город Андреаполь. Известно, что шквальный ветер скоростью 25 метров в секунду повалил не менее 90 деревьев.
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Все должностные лица оперативно выехали на место. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение и провести другие работы по ликвидации последствий стихии,
– говорится в сообщении.
Министерству здравоохранения поручили взять на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стихии.
Смотрите видео смертоносного урагана в Твери:
Что известно о пострадавших
По данным экстренных служб, из-за стихии:
- пострадали 11 человек,
- 3 погибли.
Также известно, что сильный ветер повредил кровли 65 зданий. Обесточены более 1,6 тысячи домов в 90 населенных пунктах.
Последствия мощного урагана в России / Фото РБК
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