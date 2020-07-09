Деревянную скульптуру Мелании Трамп сожгли в Словении: фото и подробности
Деревянную скульптуру, установленную в честь первой леди США Мелании Трамп, сожгли на ее родине – в Словении. Произведение искусства не слишком напоминало жену главы Белого дома. Она была вырезана в жанре наивного искусства. Впрочем, простояла в городке Севница почти год. Ее сожгли 4 июля в день независимости США.
Кто это сделал – неизвестно. Но Брэд Дауни - американский художник, заказавший статую, пытается разыскать злоумышленников. Он хочет понять мотив их поступка. Об этом сообщает BBC.
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Уже на следующий день, после сожжения, обугленную статую Мелании убрали.
Статуя Мелании Трамп до сожжения/ Фото AFP
Скульптура была не слишком похожа на первую леди США / Фото AFP
Что известно о скандальной статуи Мелании Трамп в Словении:
- Эта статуя была вырезана из ствола дерева и не имела черт лица. Фигура была одета в голубое пальто, подобное тому, которое Мелания надела на инаугурацию мужа Дональда Трампа.
- Открытие статуи в июле 2019 года на окраине Севницы, родного города Мелании Трамп, повлекло неоднозначные отзывы. В частности, некоторые жители назвали статую "позором".
- Сама Мелания Трамп редко упоминает Словению в своих публичных выступлениях и не посещала страну с момента инаугурации мужа.
- Художник Брэд Дауни не раз отмечал, что хотел, чтобы скульптура дала повод для дискуссии об антииммиграционной политике Дональда Трампа и статус его жены, которая также является в США иммигрантом.
Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации/ Фото Getty images
Интересно, что в январе в Словении также сожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа.
Как статую Мелании Трамп убирают из Севницы: видео
Сейчас полиция проводит расследование. Однако неясно, не является ли сжигание статуи частью художественного замысла.