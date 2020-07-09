Деревянную скульптуру, установленную в честь первой леди США Мелании Трамп, сожгли на ее родине – в Словении. Произведение искусства не слишком напоминало жену главы Белого дома. Она была вырезана в жанре наивного искусства. Впрочем, простояла в городке Севница почти год. Ее сожгли 4 июля в день независимости США.

Кто это сделал – неизвестно. Но Брэд Дауни - американский художник, заказавший статую, пытается разыскать злоумышленников. Он хочет понять мотив их поступка. Об этом сообщает BBC.

Смотрите также Пэрис Хилтон хочет идти в президенты США: правда или шутка

Уже на следующий день, после сожжения, обугленную статую Мелании убрали.



Статуя Мелании Трамп до сожжения/ Фото AFP



Скульптура была не слишком похожа на первую леди США / Фото AFP

Что известно о скандальной статуи Мелании Трамп в Словении:



Эта статуя была вырезана из ствола дерева и не имела черт лица. Фигура была одета в голубое пальто, подобное тому, которое Мелания надела на инаугурацию мужа Дональда Трампа.

Открытие статуи в июле 2019 года на окраине Севницы, родного города Мелании Трамп, повлекло неоднозначные отзывы. В частности, некоторые жители назвали статую "позором".

Сама Мелания Трамп редко упоминает Словению в своих публичных выступлениях и не посещала страну с момента инаугурации мужа.

Художник Брэд Дауни не раз отмечал, что хотел, чтобы скульптура дала повод для дискуссии об антииммиграционной политике Дональда Трампа и статус его жены, которая также является в США иммигрантом.



Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации/ Фото Getty images

Интересно, что в январе в Словении также сожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа.

Как статую Мелании Трамп убирают из Севницы: видео

Сейчас полиция проводит расследование. Однако неясно, не является ли сжигание статуи частью художественного замысла.